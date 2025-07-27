Новий дорожній знак у вигляді білого кола з чорними трикутниками: що він означає

Новий дорожній знак / © avtomob

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На дорогах Німеччини дедалі частіше можна помітити незвичайний дорожній знак — біле коло, обрамлене чорними трикутниками, який на перший погляд нагадує попередження про радіаційну небезпеку. Проте насправді цей символ зовсім не пов’язаний з ядерними ризиками. Він є сучасним технологічним маркером, призначеним для допомоги автономним транспортним засобам.

Про це пише видання Аmpercar.

Цей знак встановлений лише на кількох ділянках німецьких автобанів — зокрема на трасах A9 і A93 між Мюнхеном та Інгольштадтом, а також у районі Холледау — Вольнцах. Загалом в країні налічується всього 13 таких позначок.

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Офіційна назва цього знака — «Орієнтир цифрового тестового поля на автобані» (Landmark Sign Digital Test Field Autobahn). Він був створений у рамках державної ініціативи, спрямованої на розвиток і випробування технологій автономного керування автомобілями на німецьких магістралях. За інформацією Міністерства цифрових технологій і транспорту, цей знак дозволяє безпілотним авто з високою точністю визначати власне місцезнаходження на дорозі — з точністю до кількох сантиметрів. При проходженні повз знак транспортний засіб синхронізує свої навігаційні дані із сервером, що значно покращує просторову орієнтацію автопілота.

Для експериментів обрали ділянки трас з різними типами дорожніх умов: прямі відрізки, криволінійні ділянки, а також місця з різною кількістю смуг. Це дало змогу максимально наблизити випробування до реальних умов руху і врахувати всі особливості дорожнього середовища.

Незважаючи на важливість цього символу, він викликає подив і нерозуміння серед як місцевих водіїв, так і іноземців. Адже інформації про його призначення практично немає у відкритому доступі. Через це багато людей плутають його з попередженням про радіацію, що створює зайві хвилювання. Експерти радять сприймати цей знак як сигнал про наявність у зоні тестування автономного транспортного засобу, тому варто бути особливо уважними під час проїзду таких ділянок.

Наразі цей знак не накладає жодних обмежень на рух звичайних автомобілів, проте він є важливим кроком на шляху до безпечного впровадження безпілотного транспорту. Це частина розбудови інтелектуальної дорожньої інфраструктури, яка поступово формується у Європейському Союзі.

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На замітку: перед поїздкою за кордон обов’язково освіжіть у пам’яті місцеві правила дорожнього руху. Навіть незнайомий чи рідко вживаний дорожній знак може коштувати вам великого штрафу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що з’явився новий дорожній знак синє тло із білим ромбом. Знак із ромбом у синьому полі позначає не просто смугу, а нові правила дорожнього руху.