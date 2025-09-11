Секрет для мандрівників

Знак із зображенням, що нагадує чорну голову, може спантеличити багатьох водіїв. Ця неочевидна піктограма, яку можна зустріти на дорогах Італії, не має стосунку до поліцейських відділків. Насправді вона слугує важливим попередженням для автомобілістів: попереду — камера контролю швидкості.

Про це йдеться у матеріапі autotheme.

Правила та види розміщення знака

Згідно з місцевими правилами, попередження про наближення до камери має бути розміщене на відстані не більше 4 кілометрів.

Точна дистанція залежить від типу дороги:

250 метрів на автомагістралях і головних дорогах за межами міст.

150 метрів на другорядних сільських і міських дорогах.

80 метрів на інших дорогах.

Знак має два колірні варіанти: в місті він чорний на білому тлі, а за межами населених пунктів — білий на синьому.

Зазначимо, що Італія є лідером за кількістю стаціонарних камер контролю швидкості, яких тут понад 11000. Вони часто бувають приховані в елементах дорожньої інфраструктури або навіть у кущах. Варто знати, що багато таких пристроїв можуть бути лише муляжами, проте відрізнити їх від робочих камер надзвичайно складно.

