Новий дорожній знак зелений з літерою N спантеличив водіїв: що він означає

Новий дорожній знак зелений з літерою N

На дорогах Чехії з’явилися нові зелені дорожні знаки з літерою «N», які вже привернули увагу водіїв. Вони не є рекламою або декоративним елементом — це частина офіційної системи об’їздів, яка допомагає водіям уникати заторів, ремонтів та аварій.

Про це пише видання Interia.

Нові знаки підказують водіям, якими маршрутами варто об’їжджати тимчасові перешкоди. Таблички мають зелене тло, поряд вказаний номер об’їзду, стрілки напрямку руху, а в деяких випадках — і пункт призначення. Об’їзди починаються вже на з’їздах з автомагістралі і ведуть через місцеві дороги до ділянок, де можна знову повернутися на головний маршрут.

Запровадження системи об’їздів стало можливим завдяки змінам у правилах, які дозволили створювати так звані «náhradní trasy» — постійні, офіційно затверджені альтернативні маршрути. Тепер у разі аварій, ремонтів або закриття ділянок водії можуть користуватися готовими рішеннями замість імпровізацій та навігації.

Об’їзди з літерою «N» призначені переважно для легкових автомобілів. Вантажні машини можуть користуватися ними лише за відсутності обмежень за вагою, висотою чи шириною, інакше вони повинні слідувати іншими маршрутами.

Перші знаки вже встановлені на ділянках автомагістралей D1 і D5, де раніше часто виникали серйозні затори. Планується продовження монтажу та внесення об’їздів у офіційні системи управління рухом.

Система об’їздів із зеленими табличками з літерою «N» особливо актуальна у сезон відпусток, коли трафік на чеських автомагістралях сягає рекордних показників. Раніше закриття однієї смуги або аварія на трасі D1 могли повністю паралізувати рух між Прагою та Брно. Нові таблички покликані запобігати подібним ситуаціям.

Варто пам’ятати, що зелена табличка з «N» є частиною офіційної організації руху. У майбутньому її ігнорування може призвести не лише до заторів, але й до правових наслідків, особливо якщо об’їзд стане обов’язковим після закриття головної дороги.

