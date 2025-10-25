Новий "дитячий" дорожній знак: де стоїть і про що попереджає

Новий «дитячий» дорожній знак / © auto.24tv

Новий «дитячий» дорожній знак з’явився в Іспанії. Це не рекламний білборд з репродукцією малюнка першокласника, а дорожній знак, запроваджений Іспанією у жовтні 2025-го: піктограма DGT офіційно оголосила про новий графічний символ для автомагістралей та доріг з двостороннім рухом.

Генеральне управління дорожнього руху (DGT) у такий спосіб буде попереджувати водіїв про повільні важкі транспортні засоби на тривалих підйомах. Про це розповідає majorcadailybulletin.com з посиланням на дорожню службу.

Знак попереджає про ризик зіткнення ззаду на ділянці автостради або дороги з двостороннім рухом, оскільки крутий підйом змушує вантажівки та спецтранспорт рухатися зі значно меншою швидкістю, ніж автомобілі.

Цей захід спрямований на вирішення однієї з найпоширеніших ризиків на автомагістралях, де різниця у швидкості між вантажівками та автомобілями може призвести до небезпечних ситуацій.

Знак «дитячий», а пересторога доросла

Схвалений DGT новий дорожній знак S-993 з жовтим фоном та дуже простим дизайном водії вже назвали «дитячим». Попри таке визнання, ніхто не применшує його значення, оскільки попередження про ризик зіткнень ззаду на підйомах під час руху вантажівок доволі високий і зустрічається досить часто, пише «Авто24».

Знак буде видно здалеку. В дорожній службі пояснюють, що піктограма з’являтиметься на автомагістралях з високою пропускною здатністю, а не на звичайних дорогах. І там, де дорога підіймається вгору.

Ймовірно, поруч можуть з’явитися сині знаки з попередженням «Обережно: зіткнення ззаду» та нагадуваннями про мінімальну дистанцію між транспортними засобами. S-993 підсилює це попередження в точках, де різниця у швидкості стає критичною, а час реакції зменшується.

Новий «дитячий» дорожній знак в Іспанії / Фото: DGT

Що робити, побачивши піктограму

Якщо на трасі та ще й під гору видніється знак S-993, а попереду їде важкий транспортний, то варто не забувати про дистанцію. Для цього слід зменшити швидкість, щоб збільшити дистанцію між машинами та уникати різкого гальмування.

На ілюстрації не випадково зображено два легкові автомобілі, що рухаються за важким транспортним засобом угору з двома абсолютно протилежними швидкостями. Саме для легковиків це «шпаргалка» з підказкою.

Що означає жовтий колір на піктограмі

Жовтий колір варто сприймати майже як відповідне світло на світлофорі. Він не забороняє, але й попереджає про зміну ситуації.

Отож, погасіть швидкість, вирівняйтеся по ній з іншими транспортними засобами й «залиште трохи повітря» між бампером і вантажівкою чи іншою машиною попереду.

Алгоритм дій водія у зоні дії знаків S-993

Де встановлять

DGT не уточнив, скільки знаків S-993 буде встановлено, а також на яких саме ділянках вони будуть розміщені.

Все вказує на те, що пріоритет надаватимуть зонам з найбільшою кількістю аварій із наїздом ззаду, як за участю легкових, так і вантажних транспортних засобів.

Нагадаємо, на дорогах Європи дедалі частіше можна побачити незвичний дорожній знак — синій прямокутник із трьома смугами, середня з яких виділена окремо. Для українських водіїв він має дивний вигляд, але має цілком практичне значення.