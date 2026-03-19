Новий тренд серед водіїв: навіщо ключі від авто загортають у фольгу

Все більше водіїв використовують незвичний спосіб захисту авто — загортають ключі у фольгу. Причина — нові технології викрадення, які дозволяють злочинцям перехоплювати сигнал брелока.

Про це пише The West Side Journal.

Сучасні автомобілі з безключовим доступом відкриваються завдяки сигналу ключа. Він передається на певних частотах, і це створює вразливість.

Злочинці використовують так звану relay-атаку: один перехоплює сигнал біля будинку, інший передає його до автомобіля. У результаті машина «вважає», що ключ поруч, і відкривається.

Чому допомагає фольга

Алюмінієва фольга блокує електромагнітні хвилі. Коли ключ загорнутий у кілька шарів, утворюється ефект клітки Фарадея. Це означає, що сигнал не проходить назовні, і авто не реагує на брелок. Таким чином ключ стає «невидимим» для зловмисників.

Щоб метод працював, ключ потрібно загортати повністю, без відкритих ділянок. Бажано використовувати кілька шарів фольги.

Перевірити ефективність можна просто: піднести ключ до авто і переконатися, що двері не відкриваються.

Фахівці радять поєднувати цей метод з іншими способами захисту — сигналізаціями, блокаторами керма та паркуванням у безпечних місцях. Комплексний підхід значно зменшує ризик викрадення, адже зловмисники зазвичай обирають найпростіші цілі.

