Новий знак на дорогах: що означає табличка з червоною крапкою

Дорожні знаки в різних країнах змінюються настільки часто, що водії не завжди встигають розібратися в їх значенні. Останнім часом на дорогах Німеччини все частіше помічають синю табличку зі стрілкою та червоною крапкою.

Як пояснює видання Interia, цей знак має цілком практичне призначення.

Знак називається Rote Route, що перекладається як «червоний маршрут». Він інформує водіїв про альтернативний шлях у разі перевантаження основної траси.

Система діє ще з 2004 року, переважно на півдні Німеччини, де спостерігається дуже щільний автомобільний трафік.

Як працює система об’їздів

Дорожні служби постійно відстежують завантаженість шляхів і, у разі заторів, рекомендують водіям з’їжджати на «червоний маршрут». Це дозволяє рівномірніше розподіляти транспортні потоки.

Разом із табличкою з червоною крапкою використовується і знак із колом. Перший орієнтований на рух у північному напрямку, другий — на південний.

Дорожній експерт Андреас Фельд зазначає, що «червоний маршрут» не завжди гарантує швидший приїзд, однак забезпечує спокійнішу поїздку.

За його словами, іноді краще їхати зі швидкістю до 60 км/год, ніж стояти годину в заторі без руху.

Нагадаємо, новий «дитячий» дорожній знак з’явився на дорогах. Хоча він і має вигляд схожий на рекламний білборд з репродукцією малюнка першокласника, але саме його запровадили жовтні 2025-го.