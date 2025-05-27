Низький рівень пального: простий підрахунок дозволить дізнатися точний запас ходу

Проста формула дозволить дізнатися точний запас ходу за низького рівня пального / © pixabay.com

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Зазвичай автомобілісти дізнаються про орієнтовний запас ходу за допомогою бортового комп’ютера в машині. Проте він не завжди доступний або не зовсім точно відображає реальний стан. Тож водії можуть орієнтуватися на просте правило.

Про лайфгак розповіли фахівці видання mmr.

Як дізнатися точний запас ходу за низького рівня пального — простий лайфгак для водіїв

Лампочка рівня пального зазвичай загоряється, коли в баку автівки залишається приблизно 10% пального.

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«Наприклад, якщо паливний бак має об’єм 50 літрів, то в разі ввімкнення індикатора у ньому ще близько 5 літрів. Знаючи середню витрату пального, наприклад, 6 л/100 км, можна підрахувати, що залишку вистачить приблизно на 80 км. Це дає змогу зрозуміти, скільки часу залишилося на пошук заправки», — пояснюють водії.

Водночас зазначимо, що постійно подорожувати з порожнім баком не варто.

Паливний насос, який зазвичай розташований у баку, охолоджується та зміщується саме пальним. За низького рівня рідини він може перегріватися, а за поганого змащення давати стружку, що зрештою призведе до несправностей.

Ба більше, на дні бака з часом накопичуються осади та частки бруду. За низького рівня пального вони можуть потрапити до паливного фільтра або навіть до системи подавання пального до двигуна, що спричиняє додаткові ризики для технічного стану авто.

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Нагадаємо, автоматична коробка передач зручна, але потребує уваги. Якщо автівка не реагує на газ або видає підозрілі звуки, не пропустіть цей тривожний сигнал.

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