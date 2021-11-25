Обдурити автопілот Tesla більше не вийде: які нововведення запровадили в компанії

Нові умови користування FSD виключили можливість шахраювання з автопілотом.

Компанія Tesla постійно оновлює свій автопілот, але постійно зіштовхується з однією проблемою – недобросовісними водіями. Для того, щоб автомобіль працював в автоматичному режимі, потрібно, щоб руки водія були на кермі, але це просте правило люди постійно ігнорують.

Люди чіпляють будь-який важкий предмет на кермо, і він начебто імітує руки на кермі. Автомобіль починає рухатись сам, а водій займається усілякими дурницями, потім стається ДТП і власник авто подає до суду на Tesla. Тепер такий номер не пройде, про це повідомило видавництво autoevolution на своєму сайті.

Нещодавно автопілот Tesla обновився до версії 10.5 і саме в ній з’явилися нові умови користування Tesla Full Self Driving (FSD). Тепер при активації системи, на екрані електрокара з’являється напис: “Увімкнувши FSD Beta, я даю згоду на те, щоб Tesla збирала пов’язані з VIN-кодом дані записів із зовнішніх камер транспортного засобу та камер салону на випадок виникнення серйозної загрози безпеці або такої події, як зіткнення”.

Тож тепер, при настанні аварійного випадку, автомобіль записує все що коїться навколо нього і чим в цей момент був зайнятий водій. І ці відео, якщо потрібно, компанія зможе використати у суді. Раніше автомобілі Tesla також проводили запис процесу їзди, але на відео не було прив’язки до конкретного авто.

Тож тепер перед тим, як бавитись з розумним автомобілем, водію краще кілька разів подумати, чи не буде у нього потім з цим проблем.

Нагадаємо, що нещодавно журналістам вдалося випробувати повний автопілот від Tesla.