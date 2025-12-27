Обмеження швидкості стає "розумнішим": як працюватимуть цифрові дорожні знаки

Цифровий знак обмеження швидкості / Ілюстративне зображення

Обмеження швидкості на дорогах Техасу стають «розумнішими». Штат розпочав широке впровадження системи змінних лімітів та цифрових дорожніх знаків, щоб зробити траси безпечнішими.

Як повідомляє Carscoops, цифрові знаки тепер показуватимуть різну дозволену швидкість залежно від реальних умов на дорозі.

Трагедія, що змінила правила

Поштовхом до змін стала жахлива аварія у 2021 році на трасі I-35W.

Тоді під час сильного зимового шторму температура трималася нижче нуля понад 36 годин, але офіційне обмеження швидкості залишалося фіксованим — 75 миль/год (близько 120 км/год). Водії не оцінили рівень небезпеки, що призвело до зіткнення 133 автомобілів та загибелі шести людей.

«Якщо ми не можемо змінити обмеження швидкості відповідно до поточних умов, безпека під загрозою», — заявив автор законопроєкту Террі Каналес.

Як це працюватиме

Департамент транспорту Техасу отримав повноваження тимчасово знижувати швидкість через негоду, щільний трафік, аварії або дорожні роботи.

Обмеження: Швидкість можуть знизити максимум на 10 миль/год від звичайної (наприклад, з 70 до 60 миль/год).

Технологія: Система використовує камери та сенсори для моніторингу умов. Щойно небезпека зникає, знаки повертають стандартний ліміт.

Чи це пастка для водіїв

У багатьох виникає питання: чи не стане це інструментом для збирання штрафів?

Експерти запевняють, що це не прихована «пастка»: нова швидкість стає обов’язковою для виконання лише тоді, коли вона чітко відображена на цифровому табло або електронному щиті над дорогою.

Головне правило для водіїв просте: дивіться на знаки, а не покладайтеся на звичку.

Нагадаємо, страшна масова аварія сталася сьогодні на автобані в Японії. Через негоду та лід на дорозі зіткнулися десятки машин, після чого спалахнула сильна пожежа.