Очікуються часті стрибки напруги та втрата потужності: експерти зробили прогноз щодо розвитку ринку електрокарів в Європи

За прогнозами експертів, кількість електрокарів незабаром значно збільшиться.

Експерти з компаній EY та Eurelectric зробили висновок, що до 2035 року кількість електромобілів у Європі зросте з 3 мільйонів до 130 мільйонів авто.

Для того, щоб зрозуміти, як така кількість “електричок” вплине на світову електричну мережу, вони протестували шість різних випадків зарядки. Та результат не дуже втішний. Про це повідомляється на офіційному сайті Eurelectric.

Експерти прийшли до висновку, що світова електромережа зможе витримати 100 мільйонів електрокарів без особливої просадки у потужності. Як тільки кількість одночасної зарядки електромобілів досягне 50%, тоді з’являться перші проблеми з електрикою.

Для того, щоб покращити інфраструктуру зарядних станцій, та модифікувати електростанції починаючи з 2022 року по 2035 потрібно інвестицій на 115 мільярдів євро. Щоб зібрати таку суму, більшості країн треба буде ввести спеціальний податок з усіх учасників електричної сфери. Тож, будуть платити виробники електрокарів, компанії які розміщують пункти зарядок та звичайні користувачі електричних авто.

Якщо врахувати такі дані, дуже можливий сценарій, під час якого електромобілі можуть значно здорожчати. Адже, автовиробникам доведеться вкладати у кінцеву ціну авто ще й новий податок. Таке положення речей може значно затримати повну електрифікацію, тому що, багато людей просто банально не зможуть собі дозволити автомобіль на батареї та будуть продовжувати користуватися традиційним авто.

Нагадаємо, що майже 70% американців не розцінюють електрокар або гібрид як свою наступну машину.