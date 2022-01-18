Очистка снігу по Сахалінські: мережу сколихнуло відео, як в Росії трактор змітає сніг разом з авто

Очистка снігу по Сахалінські: мережу сколихнуло відео, як в Росії трактор змітає сніг разом з авто

Там випав настільки великий шар снігу, що не кожен трактор впорається з таким викликом.

Коли дивишся такі відео, на душі стає сумно. Серйозні снігопади безщадно засипали вулиці Сахаліну. Люди опинились у пастці, деякі не можуть вийти з дому, а інші шукають свої автомобілі.

Комунальники намагались вирішити цю проблему, та як завжди у свій спосіб. Трактор чистив сніг разом з автомобілями. Про це повідомляє Telegram-канал NEXTA Live.

Снігу було стільки багато, що навіть великі трактори не відразу могли очистити дорогу. Тож, де саме припарковані авто виявити було дуже важко. Тому, трактористи вирішили не ускладняти собі життя та почали змітати сніг разом з автомобілями. Ківш з легкістю розкидав залізо, а власники машини спостерігали за цим у вікно, адже вийти з під’їзду неможливо.

Та треба зазначити, що сама стихія вже значно пошкодила автомобілі. Багато тон снігу просто розплюснули більшість машин, а трактор вже завершив почате Матінкою Природою.

Тепер після того, як машини звільнили зі снігового полону, люди змогли вийти до них та оцінити пошкодження. Більшість автомобілів відновити буде важко. Тим автовласникам, хто заздалегідь придбали страховку КАСКО простіше, вони отримають компенсацію, а ось іншим непереливки. Особливо постраждали ті люди, для яких автомобіль – це єдине джерело заробітку.

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