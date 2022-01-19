Один із лідерів світового автовиробництва зупинить заводи на всій планеті

Це призведе до невипуску 150 тисяч машин.

Компанія Toyota ухвалила рішення зупинити заводи в усьому світі.

Про це повідомляє Automotive News Europe.

Зазначається, що один із лідерів світового автовиробництва готується зупинити конвеєри в лютому 2022 року. Тоді зупинять 11 ліній на 8 заводах із 14, розташованих на території Японії. Зокрема, ухвалено рішення зупинити Toyota Auto Body Fujimatsu, на якому збирають нове покоління венів Voxy та Noah. Дати простоювання - 1-4 лютого потім 7-12 та 14-16. Сумарно протягом місяця підприємство простоюватиме 13 днів. Трохи менше – 12 днів – не працюватиме завод Toyota Motor Motomachi, де налагоджено виробництво хетчбека GR Yaris. Решта заводів марки підуть на вимушені канікули на менший термін.

Компанія багато місяців не змінювала плану, згідно з яким за підсумками нинішнього фіскального року (до 31 березня) збиралася випустити дев'ять мільйонів автомобілів. Проте ціль виявилася недосяжною: через довгограючий дефіцит мікроелектроніки заводи доведеться відправляти в простоювання, що виллється в скорочення місячного плану приблизно на 150 тисяч автомобілів.

Таким чином, у лютому заводи Toyota випустять близько 700 тисяч автомобілів, тоді як для виконання плану потрібно щонайменше 860 тисяч. Приблизно половина "втрачених" екземплярів припаде на заводи в Японії, решта 75 тисяч машин не випустять підприємства за кордоном.

Простоювання на батьківщині позначаться на обсягах виробництва Toyota Prius, RAV4, C-HR та Camry, а також моделей Lexus – седанів LS та IS та кросоверів NX та UX.

Раніше розповідалося про те, що концерн Toyota Motor став лідером із продажу автомобілів на ринку США, посунувши General Motors, який "господарював" там 91 рік.