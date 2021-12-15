Один із найдешевших електромобілів світу надійде в продаж у незвичайному вигляді

Один із найдешевших електромобілів світу надійде в продаж у незвичайному вигляді

Концепт було презентовано на початку 2021 року.

Американський концерн General Motors спільно з китайською компанією SAIC незабаром виведуть у продаж електромобіль - Wuling Hongguang Mini EV Cabrio.

Про це повідомляє CarNewsChina.

Зазначимо, що ця модель була презентована концептом ще навесні. Так, головною відмінністю від донора, яким є Hong Guang Mini EV, є складний м'який дах.

Своїми розмірами кабріолет відрізняється від представленого раніше хетчбека. Довжина – 3 059 мм (-2 мм), ширина – 1 521 мм (+1 мм), висота – 1 614 мм (-45 мм). Розмір колісної бази обох моделей – 2 010 мм.

У рух кабріолет призводить електромотор з віддачею 40 к.с., який дозволяє розганятися до 100 км/год. Запас ходу складає 300 км. Очевидно, що відкрита версія буде мати інші цифри далекобійності за рахунок зміни аеродинаміки та маси.

У продаж Wuling Hongguang Mini EV Cabrio надійде на початку 2022 року, а його орієнтовна вартість становитиме 4,5 тисячі доларів.

Додамо, що останнім часом Wuling практично перестав розвивати модельний ряд повнорозмірних автомобілів, роблячи акцент суто на мініатюрних електрокарах. Одним з недавніх анонсів став двомісний Nano EV, який являє собою ребрендинговий Baojun E200.

У рух "звичайний" Hongguang Mini EV приводить електромотор потужністю 27 к.с., який дозволяє розганятися до 100 км/год. Запас ходу в 120 км забезпечує батарея ємністю 9,2 кВтг. Також доступна більш далекобійна версія, яка комплектується акумулятором на 13,8 кВтг і може проїхати на одному заряді до 170 км.