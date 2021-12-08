Один із найпопулярніших електрокарів Європи отримав нуль зірок за безпеку

Електромобіль від Renault не пройшов перевірку з безпеки від Euro NCAP.

Незалежне агентство Euro NCAP провело тестування 10 автомобілів і згідно з результатами, найгіршу оцінку отримав популярний електрокар Renault Zoe. Машина отримала 0 зірок за безпеку.

Renault Zoe вперше тестувався у 2013 році, тоді у нього було 5 зірок, але з того часу, компанія Renault видалила з моделі ключові елементи пасивної безпеки. Про це повідомляє видання WHAT CAR?.

За попередніми даними, такі зміни в оснащенні автомобіля зумовлені тим, що на ринку напівпровідників стався дефіцит. Тож автовиробник просто не має можливості додати всі функції в свій електромобіль. Це рішення тимчасове, але поки в такій комплектації Renault Zoe значно відстає від своїх конкурентів.

Group Renault

За даними Euro NCAP автомобіль отримав низьку оцінку в категорії систем безпеки, де вона показала себе значно гірше, ніж більшість інших машин. Також модель не впоралася з захистом дорослих пасажирів у аварійних ситуаціях.

Та не лише Zoe показала такий низький результат. Наприклад, ще один автомобіль з Renault Group - нова Dacia Spring отримала лише одну зірку. Машина показала поганий результат у всіх категоріях, у тому числі у захисті дорослих пасажирів та дітей. Dacia Spring позбавлена багатьох ключових систем активної безпеки, спрямованої на запобігання зіткнення. Тож, така оцінка нікого не здивувала.

В цьому тестуванні також є автомобілі, які показали себе набагато краще: BMW iX , Genesis G70 та GV70 , Mercedes EQS , Nissan Qashqai , Skoda Fabia та Volkswagen Caddy отримали п’ять зірок, а ось новий електричний Fiat 500 трохи не дотягнув та отримав 4 зірки.

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