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Один із них збирається на ЗАЗ: фахівці назвали фіналістів конкурсу "Найкращий автомобіль для купівлі в Європі"

Один із них збирається на ЗАЗ: фахівці назвали фіналістів конкурсу "Найкращий автомобіль для купівлі в Європі"

Associated Press

У списку опинилися шість моделей.

Журі премії Autobest визначили фіналістів, які боротимуться за почесне звання Best Buy Car of Europe 2022 (Найкращий автомобіль для покупки в Європі).

Про це повідомляє Motoring Research.

Так, до остаточного списку номінантів конкурсу Autobest увійшли п'ять компактних кросоверів: Dacia Spring, Hyundai Bayon, Opel Mokka, Renault Arkana, який збирається на ЗАЗ, і Toyota Yaris Cross, а також хетчбек Skoda Fabia.

© Group Renault
Group Renault
© Hyundai News
Hyundai News
© int-media.opel.com
int-media.opel.com
© Associated Press
Associated Press
© motor1.com
motor1.com
© skoda-storyboard.com
skoda-storyboard.com

Переможець визначиться, після проведення в кінці листопада загального тест-драйву всіх фіналістів на випробувальному полігоні в околицях Відня. У фінальному голосуванні візьмуть участь 32 автомобільних журналіста з 32 європейських країн. Результати конкурсу будуть оголошені в середині грудня.

Зазначимо, що минулого року журі Autobest вручило премію "Найкращий автомобіль для покупки в Європі" хетчбеку Seat Leon четвертого покоління.

Раніше експерти назвали найкращий автомобіль 2021 року в Європі.

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