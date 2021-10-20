Один із них збирається на ЗАЗ: фахівці назвали фіналістів конкурсу "Найкращий автомобіль для купівлі в Європі"

Один із них збирається на ЗАЗ: фахівці назвали фіналістів конкурсу "Найкращий автомобіль для купівлі в Європі"

У списку опинилися шість моделей.

Журі премії Autobest визначили фіналістів, які боротимуться за почесне звання Best Buy Car of Europe 2022 (Найкращий автомобіль для покупки в Європі).

Про це повідомляє Motoring Research.

Так, до остаточного списку номінантів конкурсу Autobest увійшли п'ять компактних кросоверів: Dacia Spring, Hyundai Bayon, Opel Mokka, Renault Arkana, який збирається на ЗАЗ, і Toyota Yaris Cross, а також хетчбек Skoda Fabia.

Group Renault

Hyundai News

int-media.opel.com

Associated Press

motor1.com

skoda-storyboard.com

Переможець визначиться, після проведення в кінці листопада загального тест-драйву всіх фіналістів на випробувальному полігоні в околицях Відня. У фінальному голосуванні візьмуть участь 32 автомобільних журналіста з 32 європейських країн. Результати конкурсу будуть оголошені в середині грудня.

Зазначимо, що минулого року журі Autobest вручило премію "Найкращий автомобіль для покупки в Європі" хетчбеку Seat Leon четвертого покоління.

Раніше експерти назвали найкращий автомобіль 2021 року в Європі.

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