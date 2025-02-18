Один з найбільших автоконцернів світу відкликає понад 40 тис. готових машин — причина

Один з найбільших автоконцернів світу Toyota (Тойота) відкликає понад 40 тис. автівок моделей Camry, Tacoma і Lexus тощо через потенційно пошкоджені ремені безпеки

Про це пише Сarscoops.

Toyota оголосила два відгуки, що торкнулися 147 тис. автомобілів, зокрема Toyota Camry, Lexus RX, NX і пікапи Tacoma. Все через дефект заднього центрального ременя безпеки, який міг бути пошкоджений при установці. У разі аварії це може зменшити рівень захисту пасажирів.

Також йдеться про 106 тисяч пікапів Toyota Tacoma з повним приводом. З’ясувалося, що бруд і сміття можуть накопичуватися в колісних арках, що викликає зношування гальмівних магістралей. Проблема стосується моделей з 17-дюймовими колісними дисками.

Toyota повідомлятиме власників від квітня 2025 року. Усі ремонтні роботи здійснюватимуть безкоштовно в офіційних дилерських центрах.

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