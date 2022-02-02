Українець зібрав неймовірну колекцію автомобілів Porsche

В колекції українця нараховується 30 ексклюзивних авто.

Мало хто знає, але одна з найбільших колекцій спортивних автомобілів Porsche, є в Україні. Колекціонеру Станіславу Віленському з міста Дніпро вдалося зібрати під одним дахом 30 автомобілів.

В його колекції можна відшукати дійсно рідкісні автомобілі. Про це повідомляється на офіційному сайті Porsche.

Власник приголомшливої колекції розповів, що він закохався в автомобілі марки після того, як 2005 року, його товариш у Німеччині дав проїхатись на Porsche 911 GT3 у 996 кузові.

В колекції українця можна побачити один з найбільш ранніх Porsche 901 з порядковим номером 473, саме так раніше називалась культова модель 911. Ну і яка може бути колекція без суперкара Porsche Carrera GT, тому в цьому гаражі вона також присутня. Єдиний в Україні Porsche 959 звісно теж в цій колекції.

Звісно, всі автомобілі в ідеальному стані і для того, щоб вони не втрачали своїх сил, власник постійно на них їздить. Та є автомобіль і на повсякдень - Porsche 911 GT3 991 з механічною коробкою передач. Шикарний та швидкий автомобіль на якому, приємно пересуватися містом.

Цікавих автомобілів в колекції вже багато, але з кожним роком власник намагається збільшити її. Тож, можливо незабаром, ми побачимо ще більше цікавих та незвичайних Porsche.

Нагадаємо, що нещодавно Porsche Taycan встановив новий рекорд та потрапив до Книги рекордів Гіннеса.