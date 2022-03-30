Один з найбільших виробників підшипників йде з російського ринку

Один з найбільших виробників підшипників йде з російського ринку

Тепер важка промисловість РФ знаходиться під загрозою.

Компанія SKF, яка базується у Швеції заявила, що припиняє свою роботу в країні-агресорки через напад на Україну.

Це означає, що ГАЗ, КамАЗ та деякі виробники вагонів залишаться без важливих деталей для створення своєї продукції. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив колишній міністр Кабміну Дмитро Дубілет.

Підшипники це дуже важлива складова для виробництва вагонів та автомобілів. Тож без них, виробництво може зупинитись, або виробникам доведеться переходити до менш якісніших запчастин.

Нагадаємо, що компанія SKF має власний завод у Твері, на якому і трималась тамтешня промисловість. За даними Дубілета, SKF зупинив свій завод та припинив постачання підшипників, про що на внутрішньому порталі компанії повідомив її президент.

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