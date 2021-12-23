Один з найдешевших японських електрокарів почали продавати масово

Автомобіль у базовій комплектації коштує трохи більше ніж 14 тисяч доларів.

Невеличкий двомісний електрокар Toyota C+pod тепер можуть придбати всі охочі. Раніше вони були доступні лише для представників муніципальних служб, або для корпоративних клієнтів.

Маленький сіті кар коштуватиме трохи більше ніж 14 000 доларів. За рік лімітованих продажів, електрокар зарекомендував себе лише з позитивної сторони, тому японці вирішили запустити його у масове виробництво. Про це виробник повідомляє на своєму офіційному сайті.

Ця “електричка” створена для нетривалих поїздок містом, тому габарити у неї навіть менші ніж у Smart ForTwo: в довжину він 2490мм, а ширина та висота - 1290 та 1550 мм. Конструкція кузова виготовлена з металу, а ось всі накладні панелі відлиті з пластику, тож автомобіль досить легкий – усього 670 кг у базовій комплектації.

https://mag.toyota.co.uk

Для того, щоб зекономити хоч трохи простору у салоні, інженери прибрали центральний тунель. Монохромний дисплей відображає усі важливі показники, а всі інші опції авто керуються традиційними аналоговими кнопками. Звісно за таку ціну у базовій комплектації не буде кондиціонеру та навіть електропривода скла, але на ходові якості це ніяк не впливає.

В рух електрокар приводить невеличкий електромотор потужністю 12,5 кінських сил. Акумулятор у автомобіля також невеликий - 9,06 кВт⋅год, та не дивлячись на невелику ємність, від одного заряду електромобіль може проїхати 150 кілометрів. Щоб поповнити запас енергії, знадобиться 16 годин.

Та для тих, хто любить комфорт, Toyota пропонує топову версію C+pod. Вона матиме всі сучасні опції та традиційний кондиціонер, та коштує вона не набагато більше – 15 000 доларів.

Нагадаємо, що британці назвали авто, які не вимагатимуть від власника зайвих витрат.