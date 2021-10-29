Один з найуспішніших виходів на біржу: світового автовиробника оцінили у понад 18 млрд доларів

Один з найуспішніших виходів на біржу: світового автовиробника оцінили у понад 18 млрд доларів

Його акції зросли на 11%.

Шведський виробник автомобілів Volvo здійснив перший вихід на біржу ( IPO ).

Про це повідомляє Bloomberg.

Зазначається, що після цього кроку вартість акцій компанії зросла на 11%, до 58,5 шведської крони на початку торгів на біржі у Стокгольмі. На піку вартість паперів на біржі піднялася 29 жовтня до позначки 60,94 крони, що на 14,98% вище за рівень первинного розміщення паперів.

Volvo cars також дещо знизила оцінку бренду: випуск нових акцій було скорочено з 25 млрд до 20 млрд шведських крон ($2,9 та $2,32 млрд відповідно). Початкова вартість кожної становила 53 шведські крони ($6,16).

За результатами IPO інвестори оцінили автомобільну компанію у 158 млрд шведських крон (близько $18,6 млрд). Компанія продала близько 380 млн нових акцій та залучила близько 20 млрд крон ($2,3 млрд). За підрахунками Bloomberg, розміщення Volvo Car стало одним із найбільших IPO у Європі з того часу, як у січні польська поштова компанія InPost залучила 2,8 млрд євро.

Компанія повідомила, що попит на її акції суттєво перевищив пропозицію на тлі високого інтересу до них з боку інституційних інвесторів із Швеції та інших країн, а також індивідуальних інвесторів із скандинавських країн.

Кошти, залучені у ході IPO, будуть направлені Volvo на фінансування реалізації її стратегії, йдеться у повідомленні компанії. До 2030 Volvo планує випускати тільки електромобілі і розраховує домогтися вуглецевої нейтральності її операцій до 2040 року.

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