Один зі світових автовиробників оголосив про припинення випуску машин на ДВЗ

Тенденція переходу на "зелений" транспорт продовжується.

Компанія FIAT оголосила про припинення випуску автомобілів із бензиновими та дизельними двигунами.

Про це розповів генеральний директор італійського автовиробника та директор з маркетингу Stellantis Олівер Франсуа.

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Зазначається, що ідея перейти на електротягу стала результатом створення нового покоління моделі FIAT 500e. Він спочатку був задуманий виключно як EV.

"Рішення про запуск моделі 500 тільки в електронному вигляді було ухвалено до пандемії. Вже тоді ми були переконані, що світ більше не може йти на "компроміси". Фактично, ізоляція була лише останнім з отриманих нами попереджень", - зазначив Франсуа.

Так, компанія хоче знизити вартість електромобілів за рахунок подальшого розвитку акумуляторних технологій та інфраструктури зарядки. Теоретично це призведе до появи електромобілів, які будуть коштувати і працювати так само, як їхні бензинові аналоги, а також до наявності легкодоступної мережі швидкої зарядки для всіх, незалежно від місця розташування. З боку FIAT це зажадає великих зусиль, але вони впевнені, що впораються з цим завданням.

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Додатково до цього FIAT намір переобладнати дах своєї фабрики Lingotto в Турині, де розташований покинутий випробувальний полігон, у найбільший висячий сад у Європі, у якому буде більше 27 тисяч різних рослин. Це не тільки знизить кількість шкідливих викидів в атмосфері міста, а й урізноманітнює місцеву флору та фауну.

FIAT планує розпочати перехід на "зелений" транспорт до 2030 року.

Раніше дослідники зробили гучну заяву щодо вартості електромобілів.

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