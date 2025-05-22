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Одна кнопка в авто може знизити витрату палива — як це працює
Автомобільний експерт розкрив простий спосіб знизити витрати на пальне.
Автомобільний експерт розкриває один простий спосіб знизити витрати палива — і все завдяки кнопці, яка є майже в кожному авто.
Про це повідомило видання Express.
Натисніть кнопку внутрішньої циркуляції (зображення автомобіля зі стрілкою всередині), і кондиціонер перестане забирати гаряче повітря ззовні. Замість цього він охолоджуватиме вже прохолодне повітря в салоні, що значно зменшує навантаження на двигун і знижує витрату палива.
Ось як можна ефективно використовувати кондиціонер залежно від умов руху, щоб заощадити пальне та покращити комфорт:
Влітку: коли ви вперше сідаєте в автомобіль влітку, увімкніть кондиціонер та внутрішню циркуляцію повітря. Це забезпечить швидке й ефективне охолодження салону.
Взимку: під час руху взимку вимкніть кондиціонер і увімкніть зовнішню циркуляцію. Це допоможе запобігти обмерзанню лобового скла та сприятиме економії пального.
Під час дощу: коли ви їдете під дощем, увімкніть кондиціонер, встановіть зовнішню циркуляцію та переведіть потік повітря на лобове скло. Це миттєво усуне запотівання.
У заторі: якщо ви потрапили в затор, увімкніть кондиціонер та внутрішню циркуляцію. Це запобігатиме потраплянню вихлопних газів ззовні в салон автомобіля.
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