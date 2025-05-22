ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
138
Час на прочитання
1 хв

Одна кнопка в авто може знизити витрату палива — як це працює

Автомобільний експерт розкрив простий спосіб знизити витрати на пальне.

Автор публікації
Фото автора: Софія Бригадир Софія Бригадир
Кондиціонер в авто

Кондиціонер в авто / © Getty Images

Автомобільний експерт розкриває один простий спосіб знизити витрати палива — і все завдяки кнопці, яка є майже в кожному авто.

Про це повідомило видання Express.

Натисніть кнопку внутрішньої циркуляції (зображення автомобіля зі стрілкою всередині), і кондиціонер перестане забирати гаряче повітря ззовні. Замість цього він охолоджуватиме вже прохолодне повітря в салоні, що значно зменшує навантаження на двигун і знижує витрату палива.

Ось як можна ефективно використовувати кондиціонер залежно від умов руху, щоб заощадити пальне та покращити комфорт:

  • Влітку: коли ви вперше сідаєте в автомобіль влітку, увімкніть кондиціонер та внутрішню циркуляцію повітря. Це забезпечить швидке й ефективне охолодження салону.

  • Взимку: під час руху взимку вимкніть кондиціонер і увімкніть зовнішню циркуляцію. Це допоможе запобігти обмерзанню лобового скла та сприятиме економії пального.

  • Під час дощу: коли ви їдете під дощем, увімкніть кондиціонер, встановіть зовнішню циркуляцію та переведіть потік повітря на лобове скло. Це миттєво усуне запотівання.

  • У заторі: якщо ви потрапили в затор, увімкніть кондиціонер та внутрішню циркуляцію. Це запобігатиме потраплянню вихлопних газів ззовні в салон автомобіля.

Раніше ми писали, коли дозволено їхати на червоний сигнал світлофора.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie