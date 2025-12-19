Одна кнопка взимку може зламати авто: яку функцію радять негайно вимкнути

Автомобіль / © Фото з відкритих джерел

З настанням перших морозів багато водіїв стикаються з проблемою примерзлих склоочисників.

Про це пише UA.Motors.

Після запуску двигуна двірники можуть почати самовільно рухатися по лобовому склу, створюючи надмірне навантаження на механізм.

Автоексперти пояснюють, що давач дощу працює як оптичний сенсор і реагує на зміну відбиття світла на склі. Взимку система часто плутає іній або тонкий шар вологи з дощем і запускає двірники, навіть якщо вони примерзли.

До чого це може призвести

У таких умовах зростає ризик пошкодження гумових елементів і повідців. У гіршому разі можливий вихід з ладу електромотора склоочисників, що тягне за собою дорогий ремонт.

Фахівці радять перед нічною стоянкою переводити склоочисники з режиму AUTO в ручний режим. Вранці варто переконатися, що давач дощу вимкнений, а перед рухом прогріти лобове скло обдувом або підігрівом.

Механіки наголошують: не треба силою відривати щітки від льоду. Це може призвести до подряпин на склі або пошкодження механізму.

Дотримання цих простих правил допоможе зберегти двірники, мотор і лобове скло, а також уникнути зайвих витрат узимку.

Нагадаємо, автомеханіки наголошують, що сучасні двигуни не потребують тривалого прогрівання взимку. Експерти радять не вмикати пічку одразу після запуску мотора, щоб не сповільнювати його прогрівання і не створювати зайве навантаження.

Для більшості авто достатньо 20–30 секунд роботи на холостих обертах і спокійного початку руху, водночас триваліше прогрівання актуальне переважно для старих карбюраторних машин.