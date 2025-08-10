- Дата публікації
Одна незначна помилка водія може призвести до поломки двигуна: подробиці
Моторна олива виконує важливі функції, але неправильна заміна може завдати шкоди двигуну. Експерти пояснюють, коли міняти оливу і чому це важливо.
Серед водіїв досі поширений міф, що моторну оливу потрібно змінювати кожні 3000 миль або близько 5000 кілометрів. Проте сучасні двигуни та оливи працюють ефективніше, і такий підхід вважається застарілим.
Про це пише Express.co.uk.
Моторна олива виконує важливі функції: змащує рухомі деталі, охолоджує їх, очищує від продуктів згоряння та захищає від корозії. З часом мастило втрачає свої властивості, тому заміна все ж необхідна. Однак сучасні синтетичні та напівсинтетичні оливи мають кращу стабільність і довше служать.
Британська організація RAC рекомендує міняти оливу через 5000-7500 миль або навіть більше, залежно від рекомендацій виробника та умов експлуатації. Частіша заміна застаріла і може спричинити зайві витрати.
Небезпека полягає в спробах економії на якості мастила при частій заміні. Дешеві оливи не забезпечують належного захисту двигуна, що може призвести до швидкого зносу і дорогого ремонту.
Вибір оливи залежить від моделі авто, віку та кліматичних умов. Найкраще дотримуватися рекомендацій виробника в посібнику з експлуатації або звертатися до фахівців. Правильний догляд за двигуном допоможе продовжити його ресурс і уникнути поломок.
