Чи потрібно взимку затягувати ручник

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Водії часто припускаються помилки під час паркування автомобіля, навіть не підозрюючи, що поступово пошкоджують коробку передач. Йдеться про неправильну послідовність використання стоянкового гальма та перемикання передачі або режиму P в автомобілях з автоматичною трансмісією. Фахівці радять спочатку затягувати ручник і лише після цього залишати автомобіль на передачі або в режимі паркування.

Про це пише польське видання Auto Świat.

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Чому не можна спочатку вмикати режим P

Уявімо автомобіль вагою близько двох тонн, який зупинився навіть на невеликому схилі. Якщо водій спочатку переводить автоматичну коробку передач у режим P, а потім відпускає педаль гальма, машина може трохи покотитися. У результаті вся її вага припадає на механізм блокування всередині трансмісії.

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В автоматичній коробці передач за фіксацію автомобіля відповідає спеціальний механізм — паркувальний фіксатор. Це невеликий сталевий елемент, який входить у спеціальний паз на зубчастому колесі вихідного вала.

Він призначений для механічного блокування трансмісії, але не повинен замінювати гальмівну систему автомобіля. Якщо в припарковану машину вріжеться інший транспортний засіб, ударне навантаження може пошкодити або зламати фіксатор. Однією з ознак проблеми може стати опір і характерне металеве клацання під час перемикання важеля з режиму P на R або D.

Що відбувається з автомобілем на механіці

У машинах із механічною коробкою передач ситуація дещо інша, однак неправильне паркування також може створювати додаткове навантаження на трансмісію та двигун.

Якщо залишити автомобіль на першій передачі або задньому ході, його утримує опір стисненню в циліндрах двигуна. При цьому сила тяжіння передається від коліс через півосі, диференціал і шестерні коробки передач безпосередньо на колінчастий вал.

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Якщо автомобіль трохи зміститься на нерівній поверхні або схилі, це може спричинити незначне прокручування колінчастого вала, іноді у зворотному напрямку.

У деяких сучасних двигунах такий рух може створити проблеми з натягувачем і призвести до перескакування або пошкодження ременя ГРМ. Водночас ризик залежить від конструкції конкретного двигуна.

Як правильно паркувати автомобіль

Виробники автомобілів у своїх інструкціях рекомендують дотримуватися правильної послідовності дій, щоб не створювати зайвого навантаження на трансмісію.

Правильний алгоритм паркування такий:

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повністю зупинити автомобіль, утримуючи натиснутою педаль гальма;

увімкнути стоянкове гальмо, не відпускаючи педалі;

відпустити педаль гальма, щоб вага автомобіля припала на стоянкове гальмо;

лише після цього увімкнути режим P в автомобілі з автоматичною коробкою передач або залишити першу передачу чи задній хід у машині з механікою.

На крутому схилі також рекомендується повертати передні колеса в напрямку бордюру під час паркування на спуску або в протилежний бік, якщо автомобіль залишають на підйомі.

Чи можна не користуватися електронним ручником

У сучасних автомобілях дедалі частіше встановлюють електричне стоянкове гальмо. Воно може автоматично активуватися після вимкнення запалювання та відпускати гальма під час початку руху. Однак наявність електронного керування не означає, що водієві більше не потрібно стежити за правильним паркуванням.

Деякі системи додатково регулюють силу притискання гальмівних колодок після охолодження нагрітих дисків. Проте електроніка не змінює основного принципу: автомобіль спочатку має утримуватися стоянковим гальмом, а не механізмом блокування коробки передач.

Чи потрібно взимку затягувати ручник

Частина водіїв узимку уникає використання ручного гальма через побоювання, що воно замерзне. Така проблема справді можлива, якщо в пошкоджені захисні оболонки гальмівних тросів потрапляє волога, яка за низьких температур замерзає та блокує колеса. Але повністю відмовлятися від стоянкового гальма не варто. Натомість рекомендується регулярно перевіряти стан тросів і захисних оболонок та вчасно замінювати зношені деталі.

За даними Auto Świat, ремонт або заміна гальмівних тросів зазвичай обходиться в кілька сотень злотих, тоді як відновлення пошкодженого механізму паркування автоматичної коробки передач може коштувати кілька тисяч злотих.

Тому правильна послідовність паркування — це лише кілька секунд, але допомагає уникнути потенційно дорогого ремонту.

Нагадаємо, якщо вікна автомобіля взимку запотівають навіть за ввімкненого обігріву, причина може полягати в неправильному налаштуванні системи вентиляції.

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