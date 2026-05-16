Одна помилка під час виходу з авто може спричинити ДТП: що радять водіям

Автомобілі / © Pixabay

Реклама

Експерти з безпеки дорожнього руху закликають водіїв уважніше ставитися до виходу з автомобіля, адже саме під час відкривання дверей часто трапляються небезпечні ситуації на дорозі. Саме в цей момент часто стаються аварійні ситуації за участю велосипедистів, мотоциклістів та користувачів електросамокатів. Для зменшення кількості таких випадків водіям радять використовувати техніку «Dutch reach», або «голландське простягання».

Про це повідомило видання MMR.net.ua.

Методика з’явилася у Нідерландах і передбачає інший спосіб відкривання дверей під час виходу з автомобіля. Водієві рекомендують відчиняти двері не ближньою, а дальньою рукою. Тобто замість лівої руки використовувати праву.

Реклама

За словами фахівців, такий рух автоматично змушує людину повернути корпус у бік дверей, а також подивитися у бокове дзеркало та вікно. Завдяки цьому водій має більше шансів помітити велосипедиста, мотоцикліста чи інший транспорт, який рухається поруч із припаркованим автомобілем.

Експерти наголошують, що багато аварійних ситуацій пов’язані саме з так званим «dooring». Так називають зіткнення з дверима автомобіля, які раптово відчинилися.

Техніка «голландського простягання» вже стала частиною навчання водіїв у кількох європейських країнах. Зокрема, її включили до програм підготовки у Нідерландах, Данії та Великій Британії. Окрім цього, там регулярно проводять інформаційні кампанії, які нагадують про правила безпечного виходу з автомобіля.

У Великій Британії за небезпечне відкривання дверей транспортного засобу передбачено штраф до 1000 фунтів стерлінгів. Це приблизно 55 тисяч гривень або 1350 доларів.

Реклама

Фахівці нагадують, що водій зобов’язаний переконатися у безпечності виходу з автомобіля перед тим, як відчинити двері. Якщо виникає аварійна ситуація або стається зіткнення, відповідальність зазвичай покладається саме на того, хто відкрив двері.

Нагадаємо, більшість водіїв стикалися з дратівливою ситуацією, коли після стрімкого обгону повільнішого автомобіля він знову опиняється поруч на найближчому червоному сигналі світлофора. Математики пояснили, чому так виходить.

Новини партнерів