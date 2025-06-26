Одна поїздка може обійтися в 51 тисячу: за яке порушення ПДР загрожує такий штраф

Штраф / © youtube.com/Патрульна поліція Києва

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В Україні існує чимало видів адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Проте деякі дії за кермом можуть коштувати надзвичайно дорого. І мова не лише про гроші — у певних випадках водій ризикує ще й залишитися без посвідчення на багато років.

Патрульні нагадують водіям, коли штраф може сягнути 51 тисячу гривень, а також які додаткові санкції передбачає закон, передає SUV News.

Найдорожча помилка на дорозі

Максимальне покарання передбачено за керування транспортним засобом у стані сп’яніння — алкогольного, наркотичного або під впливом препаратів, які впливають на увагу та реакцію водія.

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У небезпечній ситуації опиняється також той, хто:

дозволив сісти за кермо нетверезому водієві;

відмовився проходити медичне обстеження на стан сп’яніння або вплив медичних препаратів.

Як зростає покарання

Перше порушення — штраф 17 000 грн та позбавлення прав на 1 рік.

Друге протягом року — вже 34 000 грн, а керувати автомобілем буде заборонено на три роки.

Третій випадок — максимальне покарання:

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штраф 51 000 грн,

позбавлення водійського посвідчення на 10 років,

конфіскація автомобіля, яким було скоєне порушення.

Чому це так серйозно

У Міністерстві внутрішніх справ неодноразово підкреслювали: водії під дією алкоголю або наркотиків — одна з основних причин смертельних ДТП в Україні. Саме тому санкції за такі дії настільки жорсткі.

Порушення, пов’язане зі сп’янінням за кермом, — одне з найсерйозніших у ПДР. Воно не тільки спустошить гаманець, а й може назавжди зруйнувати водійську кар’єру. Краще викликати таксі або скористатися громадським транспортом, ніж потрапити під кримінальну відповідальність та втратити все. Крім того, ви маєте пам’ятати, що безпека на дорозі — це найголовніше і для вас і для інших учасників дорожнього руху.

Нагадаємо, водіям порадили, як уникнути фатальної помилки, що «вбиває» двигун авто.