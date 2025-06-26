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Одна поїздка може обійтися в 51 тисячу: за яке порушення ПДР загрожує такий штраф
Забудьте про права: які порушення ПДР можуть коштувати водію 51 000 грн і залишити його без посвідчення на 10 років? Патрульні попереджають про найсуворіші покарання в Україні.
В Україні існує чимало видів адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Проте деякі дії за кермом можуть коштувати надзвичайно дорого. І мова не лише про гроші — у певних випадках водій ризикує ще й залишитися без посвідчення на багато років.
Патрульні нагадують водіям, коли штраф може сягнути 51 тисячу гривень, а також які додаткові санкції передбачає закон, передає SUV News.
Найдорожча помилка на дорозі
Максимальне покарання передбачено за керування транспортним засобом у стані сп’яніння — алкогольного, наркотичного або під впливом препаратів, які впливають на увагу та реакцію водія.
У небезпечній ситуації опиняється також той, хто:
дозволив сісти за кермо нетверезому водієві;
відмовився проходити медичне обстеження на стан сп’яніння або вплив медичних препаратів.
Як зростає покарання
Перше порушення — штраф 17 000 грн та позбавлення прав на 1 рік.
Друге протягом року — вже 34 000 грн, а керувати автомобілем буде заборонено на три роки.
Третій випадок — максимальне покарання:
штраф 51 000 грн,
позбавлення водійського посвідчення на 10 років,
конфіскація автомобіля, яким було скоєне порушення.
Чому це так серйозно
У Міністерстві внутрішніх справ неодноразово підкреслювали: водії під дією алкоголю або наркотиків — одна з основних причин смертельних ДТП в Україні. Саме тому санкції за такі дії настільки жорсткі.
Порушення, пов’язане зі сп’янінням за кермом, — одне з найсерйозніших у ПДР. Воно не тільки спустошить гаманець, а й може назавжди зруйнувати водійську кар’єру. Краще викликати таксі або скористатися громадським транспортом, ніж потрапити під кримінальну відповідальність та втратити все. Крім того, ви маєте пам’ятати, що безпека на дорозі — це найголовніше і для вас і для інших учасників дорожнього руху.
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