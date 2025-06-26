ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
2187
Час на прочитання
2 хв

Одна поїздка може обійтися в 51 тисячу: за яке порушення ПДР загрожує такий штраф

Забудьте про права: які порушення ПДР можуть коштувати водію 51 000 грн і залишити його без посвідчення на 10 років? Патрульні попереджають про найсуворіші покарання в Україні.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Штраф

Штраф / © youtube.com/Патрульна поліція Києва

В Україні існує чимало видів адміністративної відповідальності за порушення правил дорожнього руху. Проте деякі дії за кермом можуть коштувати надзвичайно дорого. І мова не лише про гроші — у певних випадках водій ризикує ще й залишитися без посвідчення на багато років.

Патрульні нагадують водіям, коли штраф може сягнути 51 тисячу гривень, а також які додаткові санкції передбачає закон, передає SUV News.

Найдорожча помилка на дорозі

Максимальне покарання передбачено за керування транспортним засобом у стані сп’яніння — алкогольного, наркотичного або під впливом препаратів, які впливають на увагу та реакцію водія.

У небезпечній ситуації опиняється також той, хто:

  • дозволив сісти за кермо нетверезому водієві;

  • відмовився проходити медичне обстеження на стан сп’яніння або вплив медичних препаратів.

Як зростає покарання

Перше порушення — штраф 17 000 грн та позбавлення прав на 1 рік.

Друге протягом року — вже 34 000 грн, а керувати автомобілем буде заборонено на три роки.

Третій випадок — максимальне покарання:

  • штраф 51 000 грн,

  • позбавлення водійського посвідчення на 10 років,

  • конфіскація автомобіля, яким було скоєне порушення.

Чому це так серйозно

У Міністерстві внутрішніх справ неодноразово підкреслювали: водії під дією алкоголю або наркотиків — одна з основних причин смертельних ДТП в Україні. Саме тому санкції за такі дії настільки жорсткі.

Порушення, пов’язане зі сп’янінням за кермом, — одне з найсерйозніших у ПДР. Воно не тільки спустошить гаманець, а й може назавжди зруйнувати водійську кар’єру. Краще викликати таксі або скористатися громадським транспортом, ніж потрапити під кримінальну відповідальність та втратити все. Крім того, ви маєте пам’ятати, що безпека на дорозі — це найголовніше і для вас і для інших учасників дорожнього руху.

Нагадаємо, водіям порадили, як уникнути фатальної помилки, що «вбиває» двигун авто.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie