Одразу пів мільйона автомобілів KIA та Hyundai можуть згоріти: які моделі потрапили під масштабне відкликання

Ці автомобілі незабаром повернуться до дилера на сервіс.

Корейського виробника автомобілів Kia та Hyundai забов’язали провести відкличну кампанію своїх автомобілів.

Цього разу перевірка зачіпає пів мільйона автомобілів. Про це на своєму сайті повідомляє Національне управління безпекою руху на трасах.

Під “приціл” агентства потрапили автомобілі Sportage 2014-2016 років випуску, а також Kia K900 та Hyundai Santa Fe, які реалізували у період від 2016 до 2018 року на американському ринку. Було виявлено, що машини можуть загорітись, навіть в той час, коли двигун не працює.

За попередніми даними причиною загоряння може стати дефект у блоці ABS. В ньому через деякий час відбувається коротке замикання, яке і призводить до пожежі. Та точно підтвердження ще немає.

За останній час – це далеко не перша відклична кампанія корейців. 642,3 тисячі автомобілів було відкликано в Кореї 2019 року. Тоді до сервісів повернулись Grand Starex, комерційний Porter 2 та мікроавтобус Solati, в цих авто була проблеми з тим, що у них “плавали” оберти двигуна. Того ж самого року, через проблеми з турбомоторами 2.4 та 2.0 Hyundai та Kia відкликали понад 300 тисяч автомобілів у Канаді. Ремонт був потрібний Hyundai Sonata (2011-2019), Santa Fe (2019) та Santa Fe Sport (2013–2018), Veloster (2019) та Tucson (2014, 2015, 2019), а також новим Kia Optima, Sorento та Sportage.

А зовсім нещодавно, власники новеньких Hyundai Santa Fe знайшли в своїх авто незвичайний дефект. Коли автомобіль холодний, то його віртуальна приладова панель переверталась на 180 градусів. Таку проблему визнали небезпечною, тому Hyundai довелося відкликати 714 екземплярів Santa Fe з гібридною силовою установкою, які були зроблені в період від 25 жовтня до 1 грудня 2021 року.

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