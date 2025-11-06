Один маневр може коштувати водію десятки тисяч: як цього уникнути

Коробка передач / © pixabay.com

Навіть найнадійніша коробка передач не витримає грубого поводження. Часто водії самі скорочують її «життя», навіть не усвідомлюючи цього. Один із найнебезпечніших маневрів — спроба ввімкнути задню передачу під час руху

Про це пише «Твоя МАШИНА».

Інженер-механік Олександр Мельничук пояснює: навіть якщо передача не ввімкнеться, синхронізатори отримують ударне навантаження. Вони розраховані на плавну роботу, а не на боротьбу з крутним моментом у зворотний бік. Якщо ж задню передачу все ж активувати на ходу, коробка може просто розсипатися всередині.

Ще одна шкідлива звичка — постійно тримати руку на важелі. Здавалося б, дрібниця, але навіть невеликий тиск створює надлишкове навантаження на підшипники, скорочуючи строк служби трансмісії.

Майстер із сервісу Сергій Мартинюк нагадує: навіть коротке натискання педалі зчеплення під час руху призводить до перегріву. Якщо це робити регулярно, диск можна «спалити» за кілька тисяч кілометрів.

Експерти радять не залишати авто на передачі без ручника. У такому разі вся вага автомобіля тисне на шестерні, що може призвести до поломки. Краще витратити кілька секунд і скористатися ручником, ніж потім ремонтувати коробку передач.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що треба мати в автомобілі взимку.

Зокрема, експерти оприлюднили перелік предметів, без яких холодна пора може стати справжнім випробуванням для водія. Подбайте про те, щоб «запастися» необхідним перед стартом сезону.

Фахівець радить завжди мати в багажнику: щітку для снігу, скребок для скла, лопату, пускові дроти, буксирувальний трос, запас технічних рідин (моторна олива, антифриз, засіб для доливання і рідину для розморожування замків), ланцюги проти ковзання.