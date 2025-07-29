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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Новини
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Один простий фільтр, що рятує ваші легені і кондиціонер: коли час його міняти

Простий, але важливий елемент може перетворити поїздку з пекла на комфорт.

Автор публікації
Фото автора: Дар’я Щербак Дар’я Щербак
Кондиціонер в авто

Кондиціонер в авто / © Getty Images

У літню спеку багато водіїв стикаються з ситуацією, коли кондиціонер у салоні майже не працює: повітря ледь-ледь віє, а іноді й пахне затхлістю. Перед тим як записуватися на дорогу діагностику, варто перевірити один невеликий, але надзвичайно важливий елемент — салонний фільтр. Саме він відповідає за чистоту повітря, яким ви дихаєте під час поїздок, і впливає на ефективність роботи вентиляційної системи.

Про це пише «Автопілот».

Салонний фільтр — це більше, ніж просто «папірець». Він затримує пил, алергени, сажу, частинки гуми, бактерії та навіть спори плісняви. З часом цей фільтр перетворюється на справжній бар’єр, що блокує повітря. Результат — слабкий обдув, перегрів салону, підвищене навантаження на вентилятор і неприємний запах.

Особливо небезпечна ситуація, коли волога сприяє розмноженню бактерій у фільтрі, які й спричиняють характерний затхлий запах у машині.

Фахівці радять змінювати салонний фільтр кожні 10–15 тисяч км або хоча б раз на рік. Але якщо ви часто їздите пиловими дорогами чи стоїте в міських заторах, міняти його слід частіше. Ознаки, що пора діяти: слабкий обдув, запотівання скла у вологу погоду та неприємний запах.

Добре те, що заміна фільтра — проста процедура, з якою впорається навіть недосвідчений водій. У більшості моделей авто він розташований за бардачком або біля лобового скла. Достатньо зняти кришку, витягнути старий фільтр (який часто вражає кількістю бруду), за бажанням почистити нішу й встановити новий.

Фахівці радять звертати увагу на вугільні фільтри — вони краще борються з неприємними запахами та затримують шкідливі речовини. Не варто намагатися «реанімувати» старий фільтр продувкою — це лише тимчасове рішення, яке не відновлює його властивостей.

Нагадаємо, в Україні водіям заборонили ремонтувати, обслуговувати або мити свої автомобілі у дворах, на вулицях та в інших громадських місцях. Тепер такі дії вважаються порушенням правил благоустрою населених пунктів і можуть призвести до штрафів.

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