Один популярний предмет у машині стає небезпечним при високих температурах: про який йдеться

Аерозолі, дезодоранти та спреї для волосся стають небезпечними в авто.

Наталія Магдик
Водій

Водій / © Pixabay

Водії отримали термінове попередження: цього літа з автомобілів слід прибрати один популярний предмет, який у спекотну погоду може становити серйозну загрозу безпеці.

Про це пише видання Еxpress.

Мова йде про аерозольні балончики — від дезодорантів і лаків для волосся до очищувальних спреїв. Фахівці попереджають, що під впливом високих температур такі балончики можуть ставати нестабільними, а іноді навіть розриватися або вибухати.

Хоча Великобританія вже пережила найгарячіші дні літньої хвилі, синоптики прогнозують, що протягом банківських вихідних у Лондоні температура повітря може досягати близько 25°C. Водночас температура всередині автомобіля, припаркованого під прямим сонцем, може швидко зростати до значно вищих значень, перевищуючи безпечні норми.

За словами експертів, «аерозольні балончики під тиском — такі як дезодоранти, освіжувачі повітря, спреї для волосся або очищувальні засоби — стають надзвичайно небезпечними, якщо залишити їх у гарячому автомобілі.

Коли температура всередині салону підвищується, зростає і тиск у балончику. Якщо він стане надто високим, балончик може розірватися або вибухнути, що створює серйозний ризик загоряння та травм. Навіть якщо не станеться вибуху, висока температура може зіпсувати вміст, знизити ефективність і призвести до протікань».

Фахівці зазначають, що температура всередині машини може підніматися від 24°C до 38°C всього за десять хвилин перебування на сонці. Через пів години вона може досягти 50°C, а в окремих випадках — навіть 60°C.

Представники компанії WeBuyAnyCar наголошують, що температури понад 50°C вважаються небезпечними для аерозольних балончиків.

Експерти рекомендують водіям, яким обов’язково потрібно перевозити аерозольні балончики, розміщувати їх подалі від прямого сонячного світла. Найбезпечніше — у багажнику або бардачку, тоді як залишати балончики у дверних кишенях не варто, оскільки вони потрапляють під прямі сонячні промені.

Фахівці Dick Lovett радять: «Завжди перевіряйте інструкції виробника. Якщо потрібно залишити балончики в автомобілі, обов’язково зберігайте їх у тіні. Однак за можливості краще взагалі уникати їхнього знаходження в салоні під час спеки».

Варто зазначити, що на багатьох аерозольних балончиках вказано максимально допустиму температуру зберігання, яка часто нижча за 50°C — поріг, який легко перевищується в автомобілі влітку. Це стосується навіть спреїв для видалення льоду, які взимку безпечні, але в спекотну пору можуть становити небезпеку.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що літня спека «душить» двигун, випалює фарбу і висушує акумулятор, до того ж непомітно. Також є 5 несподіваних загроз для машини.

