У Франції знову заговорили про окремі водійські права для електромобілів. Ідею просуває Союз французьких енергетиків (UFE), який пропонує спростити навчання та знизити його вартість — насамперед для молодих водіїв, щоб зробити електрокари доступнішими.

Про це повідомило видання UAMOTORS.

Нині для отримання стандартного посвідчення у Франції потрібно щонайменше 20 годин практичного водіння на авто з механічною коробкою передач. Для електромобілів у UFE пропонують зменшити мінімум до 13 годин, адже в таких машинах немає зчеплення і передач, а керування вважається простішим.

Прихильники ініціативи переконані: скорочене навчання допоможе швидше освоїти базові навички та зробить курси дешевшими. Паралельно пропонується посилити фінансову підтримку — зокрема, через кредити на купівлю першого електрокара. За їхніми словами, це може дати додатковий поштовх ринку, на якому вже понад 1,3 мільйона електромобілів.

Втім, ідея не залишилася без критики. Частина автошкіл застерігає, що менша кількість годин за кермом може вплинути на безпеку дорожнього руху. Вони наголошують: навіть без коробки передач електромобіль вимагає уважності й відповідальної підготовки. Попри суперечки, питання окремих прав для електрокарів уже обговорюють і в інших країнах, де інтерес до електротранспорту стрімко зростає.

