Онлайн-сервіси МВС з номерними знаками тимчасово недоступні - деталі

Авто / © Pixabay

Головний сервісний центр МВС повідомив про тимчасове припинення роботи двох онлайн-послуг у Кабінеті водія. Тимчасово недоступні: бронювання державних номерних знаків та продовження терміну платного зберігання номерів.

Про це повідомили у Головному центрі МВС.

У МВС пояснили, що причиною призупинення сервісів стали зміни до постанови Кабінету Міністрів України №795. Відповідно, фахівці проводять оновлення нормативної бази та технічне доопрацювання інформаційних систем для приведення їх у відповідність із новими вимогами законодавства.

Поки тривають регламентні роботи, громадяни можуть скористатися послугами безпосередньо у територіальних сервісних центрах МВС. Зокрема, номерний знак із бажаною комбінацією можна закріпити під час реєстрації або перереєстрації транспортного засобу, а термін зберігання номера продовжити при особистому зверненні до сервісного центру.

У МВС запевняють, що після завершення робіт онлайн-послуги будуть відновлені найближчим часом.

