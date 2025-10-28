ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Новини
Кількість переглядів
24
Час на прочитання
1 хв

Онлайн-сервіси МВС з номерними знаками тимчасово недоступні - деталі

МВС повідомило про тимчасову зупинку онлайн-сервісів.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
Авто

Авто / © Pixabay

Головний сервісний центр МВС повідомив про тимчасове припинення роботи двох онлайн-послуг у Кабінеті водія. Тимчасово недоступні: бронювання державних номерних знаків та продовження терміну платного зберігання номерів.

Про це повідомили у Головному центрі МВС.

У МВС пояснили, що причиною призупинення сервісів стали зміни до постанови Кабінету Міністрів України №795. Відповідно, фахівці проводять оновлення нормативної бази та технічне доопрацювання інформаційних систем для приведення їх у відповідність із новими вимогами законодавства.

Поки тривають регламентні роботи, громадяни можуть скористатися послугами безпосередньо у територіальних сервісних центрах МВС. Зокрема, номерний знак із бажаною комбінацією можна закріпити під час реєстрації або перереєстрації транспортного засобу, а термін зберігання номера продовжити при особистому зверненні до сервісного центру.

У МВС запевняють, що після завершення робіт онлайн-послуги будуть відновлені найближчим часом.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що де здати на права майже неможливо, а де — надто просто: як різні країни готують водіїв.

Дата публікації
Кількість переглядів
24
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie