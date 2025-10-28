- Дата публікації
Онлайн-сервіси МВС з номерними знаками тимчасово недоступні - деталі
МВС повідомило про тимчасову зупинку онлайн-сервісів.
Головний сервісний центр МВС повідомив про тимчасове припинення роботи двох онлайн-послуг у Кабінеті водія. Тимчасово недоступні: бронювання державних номерних знаків та продовження терміну платного зберігання номерів.
Про це повідомили у Головному центрі МВС.
У МВС пояснили, що причиною призупинення сервісів стали зміни до постанови Кабінету Міністрів України №795. Відповідно, фахівці проводять оновлення нормативної бази та технічне доопрацювання інформаційних систем для приведення їх у відповідність із новими вимогами законодавства.
Поки тривають регламентні роботи, громадяни можуть скористатися послугами безпосередньо у територіальних сервісних центрах МВС. Зокрема, номерний знак із бажаною комбінацією можна закріпити під час реєстрації або перереєстрації транспортного засобу, а термін зберігання номера продовжити при особистому зверненні до сервісного центру.
У МВС запевняють, що після завершення робіт онлайн-послуги будуть відновлені найближчим часом.
