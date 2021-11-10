Оновлена версія найпопулярнішого компактного кросовера Skoda засвітилася на "живих" фото без камуфляжу

Дебют цієї моделі має відбутися 30 листопада.

У Мережу "злили" шпіонські фотографії оновленої версії компактного кросовера Skoda Karoq.

Відповідні світлини були опубліковані на Motor.es.

За знімками, які були зроблені на одній із трас під час знімання рекламного ролику, можна зробити висновки про зміни в дизайні моделі, наприклад, розглянути модернізовані фари, які в деяких комплектаціях будуть матричними, і оцінити новий помаранчевий колір кузова. Інші відмінності, начебто інакше оформлені решітки радіатора, не настільки помітні.

motor.es

Припущення про зміни в екстер'єрі підтвердилися: злегка оновили візерунок решітки радіатора, оптику та дизайн дисків. Втім, радикальних змін у вигляді кросовера не сталося.

Не очікуються і нововведення в моторній лінійці, хоча раніше висловлювалося припущення, що Karoq може мати гібридну установку. Однак, з великою ймовірністю, якщо її і додадуть до гами, то пізніше. Не очікується найближчим часом і поява зарядженої RS-версії.

motor.es

motor.es

Презентація оновленого Skoda Karoq відбудеться 30 листопада .

Додамо, що представлений у 2017 році, Škoda Karoq став другим кросовером марки, а до 2020 року на кросовери вже припадало майже 40% світового продажу бренду. Вже півтора року Karoq утримує позицію найпопулярнішого кросовера Škoda та другої за популярністю моделі чеського автовиробника після Octavia. Від 2017 року з виробничих ліній зійшло понад 500 тисяч автомобілів Karoq і зараз він доступний у 60 країнах світу. Škoda виробляє цю модель у Чехії та Словаччині, а також у Росії та Китаї.

В Україні кросовер Skoda Karoq доступний у чотирьох комплектаціях – Active, Ambition, Style і Scout. Модель пропонується з чотирма варіантами силових установок потужністю від 115 до 150 кінських сил. Існує ймовірність, що й оновлена версія цього кросовера прибуде на український ринок.

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