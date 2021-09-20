Оновлений хетчбек Skoda вперше виїхав на дорогу: "живі" фото

Дебют цієї моделі запланований на 2022 рік.

У Мережі показали оновлену версію Skoda Scala, яка вперше виїхала на дорогу.

Про це повідомляє Carscoops.

Рестайлинговий варіант моделі, яка була випущена в 2019 році, з'явилася на випробуваннях у камуфляжі. Цікаво, що тестові машини покриті незначним камуфляжем, що прикриває тільки ті частини, які зазнали змін.

Незважаючи на те, що Scala класифікується як хетчбек C-сегмента, насправді він заснований на розширеній версії платформи MQB A0, використовуваної в Skoda Fabia нового покоління, а також спільно з недавно модернізованими VW Polo і Seat Ibiza. Проте, він значно довший, ніж вищезгадані моделі, - 4 362 мм (171,7 дюйма), що дозволяє позиціонувати себе як бюджетний конкурент VW Golf.

carscoops.com

Судячи з замаскованих частин прототипу, оновлена Scala повинен мати змінений передній бампер з трохи іншими повітрозабірниками і нову графіку фар, що робить встановлені на бампері блоки застарілими (хоча є ймовірність, що вони просто закриті). Зміни будуть більш обмеженими ззаду, де вже є світлодіодні блоки з динамічними поворотниками.

carscoops.com

Scala відома своєю просторою кабіною і значними 467 літрами вантажного простору. Вона також має досить сучасну приладову панель з м'якими матеріалами, додаткову цифрову приладову панель 10,25 і сенсорний екран інформаційно-розважальної системи діаметром до 9,2 дюйма. Очікується, що все це не сильно зміниться після оновлення, яке може принести оновлене програмне забезпечення, нові варіанти обробки і інші аксесуари Simply Clever.

Що стосується лінійки двигунів, оновлена Scala, як очікується, збереже як трьохциліндровий бензинові двигуни 1.0 TSI, так і чотирициліндрові бензинові двигуни 1.5 TSI, а також 1.0 TGI Scala G-Tec, що працює на стиснутому природному газі. Однак невеликі оновлення можуть зробити їх чистіше. Зокрема, поточна версія трьохциліндрового двигуна 1.0 TSI з турбонаддувом видає 113 к.с. (85 кВт/115 к.с.) в найпотужнішому вигляді, в той час як оновлена ​​версія, яка вже встановлена ​​на суперміні-моделях VW Group, видає трохи менше - 109 к.с. (81 кВт/110 к.с.). Однак найпотужніший 1.5 TSI і раніше буде розвивати 148 к.с. (110 кВт/150 к.с.) в парі з 7-ступінчастою коробкою передач DSG з подвійним зчепленням.

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Покажуть оновлений хетчбек на початку 2022 року, одразу після дебюту він відправиться на конвеєр.

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