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Opel першими зображеннями розсекретив Astra нового покоління

Opel першими зображеннями розсекретив Astra нового покоління

Opel першими зображеннями розсекретив Astra нового покоління

Opel

Виробництво цієї моделі розпочнеться вже цього року.

Компанія Opel опублікувала перші зображення оновленої версії моделі Astra.

Про це повідомляє пресслужба виробника.

Так, автомобіль побудований на новій платформі концерну Stellantis і відрізняється яскравим дизайном в стилі нового кросовера Opel Mokka.

Зі зміною покоління Opel Astra переїде з колишньої платформи концерну General Motors на архітектуру EMP2, яка лежить в основі нових хетчбеків Peugeot 3008 і DS 4. У лінійці буде хетчбек і універсал Sports Tourer.

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Дизайн передньої частини з елементом Opel Vizor вже знайомий публіці за останніми моделям німецької марки. Світлодіодні фари об’єднані з решіткою радіатора в тонований блок, що нагадує візор мотоциклетного шолома. У салоні з’явиться здвоєний екран цифрової "приборки" і медіасистеми, а число традиційних "фізичних" кнопок скоротиться до мінімуму.

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Першою публіці покажуть версію з електричною силовою установкою. У лінійку двигунів звичайних модифікацій увійдуть бензинові наддувні агрегати об’ємом 1,2 і 1,6 літра, а також дизельний 1,5-літровий турбомотор. Збірку налагодять в Німеччині, на заводі Opel в Рюссельсхаймі. Машини поточного покоління Opel Astra з індексом "К" випускали в Англії і Польщі.

Раніше розповідалося про те, що Opel презентував новий електричний мінівен із запасом ходу в 280 км.