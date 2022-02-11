Opel розпочала серійне виробництво популярного хетчбека, який може з'явитися в Україні

Opel розпочала серійне виробництво популярного хетчбека, який може з'явитися в Україні

Презентація оновленої моделі відбулася ще влітку 2021 року.

Компанія Opel розпочала в німецькому Рюссельгаймі серійне виробнитво рестайлингової версії хетчбека - Astra .

Про це повідомляє пресслужба Stellantis, до якої і відноситься концерн німецького автовиробника.

Зазначимо, що оновлена версія цієї моделі була офіційно презентована влітку 2021 року.

Зі зміною покоління Astra обзавелася фірмовим "обличчям" Opel Vizor і вперше буде запропонована з адаптивними піксельними фарами, що не сліпять, зі 168 світлодіодними елементами — раніше така оптика була доступна тільки флагманським Insignia і Grandland. Крім того, ця модель отримала цифровий кокпіт та передні сидіння власної розробки Opel, які мають сертифікат асоціації лікарів-ортопедів AGR. Заявлено і широкий набір додаткового оснащення — від проєкційного дисплея до кругового огляду.

В Opel заявили, що перша партія з 500 автомобілів вже зібрана, а початок постачання європейським дилерам заплановано на весну.

В основі моторної лінійки лежить 1,2-літровий трициліндровий бензиновий двигун з турбонаддувом, доступний у конфігурації 108 або 128 кінських сил. Також пропонується чотирициліндровий дизель з турбонаддувом потужністю 128 сил. Плагін-гібридні версії з позначенням PHEV поєднують 1,6-літровий чотирициліндровий бензиновий двигун з турбонаддувом потужністю 148 кінських сил та електромотор потужністю 109 кінських сил. У випадку топової PHEV-версії бензиновий агрегат продукує 178 кінських сил, що разом зі 109 сильним мотором дає комбіновану потужність у 222 сили. Обидві гібридні версії мають повністю електричний діапазон пробігу приблизно 50 кілометрів, завдяки вбудованому літій-іонному акумулятору на 12,4 кіловат-годин. На вибір пропонуються 6-швидкісна “механіка” та 8-швидкісний “автомат”.

Оновлена версія Opel Astra пропонується за ціною від 22 465 євро. Вартість універсалу Astra Sports Tourer починається від 23 565 євро.

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