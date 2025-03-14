Оприлюднено топ-20 автомобілів в Україні, яким найчастіше скручують пробіг: інфографіка

Експерти зазначають, що скручування пробігу стосується як відносно нових, так і досить старих машин.

Автомобіль Toyota Avensis очолив рейтинг машин, у яких найчастіше скручують одометр. Частота таких випадків – 18,3%. Середня величина відмотування – 100 104 км, свідчать результати дослідження carVertical.

“Срібло” і “бронза” сумнівного рейтингу дісталися Mercedes Е-класу (>129 000 км у 16,7% випадків) і Honda CR-V (близько 100 000 км також у 16,7% випадків).

“Рено Мастер” виділяється не тільки частотою махінацій, а й величиною підробки – до 204 000 км. Серед інших моделей з високим рівнем маніпуляцій – Volkswagen Touran і Skoda Superb.

Знайшлося місце в рейтингу і вельми затребуваним серед українців “Фольксвагенам Гольф” і Skoda Octavia.

Повний список авто з найчастішою корекцією показань одометра має такий вигляд

Повний список авто з найчастішою корекцією показань одометра / Фото: carvertical.com

Експерти зазначають, що скручування пробігу стосується як відносно нових, так і досить старих машин. Дані carVertical допомагають виявити маніпуляції і дають повне уявлення про стан авто перед покупкою.

Нагадаємо, досвідчений перекупник назвав пробіг, із яким не можна купувати вживаний автомобіль.

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