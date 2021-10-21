Оштрафований на 65 млн євро: німецький автовиробник потрапив у серйозний скандал

Однак суду вдалося уникнути.

Німецький автовиробник Opel вимушений буде сплатити серйозний штраф у розмірі 64,8 млн євро .

Як повідомляє DW, подібне покарання компанія отримала через те, що частина дизельних моделей Opel викидає значно вищі концентрації шкідливих речовин, ніж автоконцерн задекларував у Федеральному автотранспортному відомстві Німеччини (KBA).

Франкфуртські слідчі вважають доведеним, що Opel порушив вимоги KBA до документації в процесі затвердження декількох типів дизельних двигунів. Так, у жовтні 2018 року автотранспортне відомство розпорядилося відкликати 96 тисяч дизельних автомобілів Opel в усьому світі,водночас близько 32 тисяч з них - у Німеччині.

Йшлося про моделі Insignia, Cascada і Zafira, вироблених від 2013 до 2016 роки. На цих автомобілях були "виявлені неприпустимі пристрої, які вимикаються", що є причиною підвищених викидів оксидів азоту. Якщо температура повітря опускалася нижче +17 градусів Цельсія, система контролю за вихлопами починала працювати менш ефективно, вказали у відомстві.

Opel, своєю чергою, відповів на це оновленням програмного забезпечення, продовживши наполягати на тому, що не встановлював пристрої, які погіршують фільтрацію вихлопних газів. Так звані "теплові вікна" служать для захисту моторів, стверджував автовиробник.

Таким чином, розслідування, яке в 2018 році призвело до масштабних обшуків в штаб-квартирі Opel в Рюссельсхаймі і на заводі комплектувальних в Кайзерслаутерні, завершено. З компанії знята підозра в маніпуляціях з рівнем шкідливих вихлопів, і суд над особами, як у випадку з Volkswagen, проводитися не буде.

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