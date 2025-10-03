Осінні "сюрпризи": які 5 систем авто найчастіше ламаються з настанням холодів і чому

Холодна осіння погода швидко виявляє слабкі місця авто і призводить до типових поломок

Осінь традиційно стає справжнім випробуванням для автомобілів. Різкі перепади температури, підвищена вологість, бруд та перші заморозки миттєво виявляють усі приховані слабкі місця машини. Саме тому у вересні та жовтні в автосервісах спостерігається різкий наплив клієнтів.

Про п’ять ключових систем, які виходять з ладу найчастіше, пише «Твоя машина».

1. Акумуляторна батарея: холодний вирок

Першою капітулює найслабша ланка — акумулятор. Влітку, навіть якщо батарея зношена, вона ще здатна працювати, оскільки плюсова температура сприяє хімічним реакціям. Однак, щойно стовпчик термометра падає нижче нуля, ємність акумулятора знижується і стартер вже не може впевнено прокрутити холодний двигун.

Це найпоширеніша осіння проблема. Майстри зазначають: якщо мотор не заводиться холодним ранком — це чіткий сигнал про те, що ресурс акумулятора вичерпано і час його замінити.

2. Гальмівна система: ризик на мокрій дорозі

Зростання вологості, дощі та реагенти, які можуть з’явитися на дорогах у міжсезоння, безжально впливають на компоненти гальмівної системи. Сирість прискорює корозію і швидко «з’їдає» колодки та диски.

Якщо ж гальмівна рідина давно не оновлювалася, ефективність всієї системи критично падає. На мокрій і слизькій дорозі різниця між новими та старими гальмами може становити кілька метрів гальмівного шляху, що безпосередньо впливає на безпеку.

3. Кліматична система: грибок і запотівання

Холодна пора виявляє проблему, пов’язану зі здоров’ям і комфортом — забитий салонний фільтр. Фільтр перестає пропускати повітря і вікна салону починають миттєво запотівати. Всередині з’являється затхлий запах.

Експерти попереджають: якщо фільтр не змінювався роками, у ньому накопичуються бактерії та грибки, які не лише погіршують огляд, а й загрожують дихальній системі водія та пасажирів.

4. Підвіска: приховані ями

Осінні зливи часто створюють на дорогах пастки: глибокі ями, приховані під калюжами. Якщо колесо потрапляє у таку яму, та ще й на великій швидкості, несподіваний удар призводить до пошкодження елементів підвіски. Найчастіше страждають амортизатори та сайлентблоки.

Крім того, зниження температури робить гумові компоненти підвіски більш крихкими. Зношені амортизатори, окрім погіршення комфорту, значно збільшують гальмівний шлях, що критично знижує керованість машини.

5. Система огляду: склоочисники та рідина

З настанням сльоти погіршується огляд. Старі щітки склоочисників не можуть впоратися й залишають на склі розводи та брудні смуги.

Ще одна поширена біда — літня рідина омивача. Вона може замерзнути вже у жовтні, що не лише залишить водія без можливості очистити скло, а й часто призводить до тріщин у бачку та форсунках. Такий ремонт може обійтися у кілька тисяч гривень.

«Осінь безжально перевіряє авто на міцність. І якщо не готувати машину заздалегідь, перший холодний ранок чи калюжа на дорозі можуть перетворитися на дорогий ремонт,» — підсумовує видання.

Нагадаємо, водії часто припускаються однієї помилки під час прогрівання авто. За невиконання цього правила поліція має право виписати водієві штраф.