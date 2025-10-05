Осіння пастка для водіїв: які небезпеки приховує килим з опалого листя

Опале листя на дорозі створю небезпеку для водіїв

Золоті килими з опалого листя на дорогах приховують серйозну небезпеку для водіїв. Мокре листя на асфальті суттєво знижує зчеплення шин з дорожним покриттям і підвищує ризик аварії. Досвідчені автомобілісти знають, що цю сезонну пастку не можна ігнорувати.

Про те, як уникнути ДТП восени, пише «РБК-Україна».

Чому листя перетворюється на небезпечне «мастило»

Опале листя на дорозі — це фактично гладкі пластини, які часто лежать у кілька шарів. Коли листя намокає або коли колеса вичавлюють з них сік, листя перетворюються на слизький шар, який діє як «чудове мастило» для коліс.

Коефіцієнт зчеплення між таким багатошаровим покриттям і шинами стає мінімальним, і колеса починають поводитися так само, як під час ожеледиці. Це особливо небезпечно, коли автомобіль здійснює деякі маневри:

крутий поворот;

раптове гальмування;

різкий старт.

У такі моменти ймовірність миттєвої втрати контролю над машиною дуже висока.

«Тести показують, що на мокрому листі гальмівний шлях може збільшитися вдвічі порівняно з сухим асфальтом,» — зазначає видання.

Крім того, листя надто добре маскує різні нерівності на дорозі, що становить ще одну серйозну небезпеку для автомобіля та ризик ДТП. Під листям можуть ховатись ями, бордюри, каміння чи дорожня розмітка, що загрожує пошкодженням підвіски або шин. Крім того, після нічних заморозків під листям може бути тонкий шар льоду, і таке поєднання є ще небезпечнішим.

Ще одна проблема полягає у тому, що велика кількість листя забиває дренажні системи. Це призводить до утворення калюж, які тільки збільшують ризик занесення.

Правила безпечного кермування восени

Щоб уникнути занесення і ДТП, особливо на ділянках, де багато дерев, досвідчені водії радять дотримуватися шести простих правил, які зберегли чимало життів:

Знижуйте швидкість. Чим повільніше ви їдете по листю, тим більше шансів уникнути ковзання. Уникайте різких маневрів. Гальмуйте плавно і не робіть різких рухів кермом. Намагайтеся не поєднувати два маневри одночасно (наприклад, гальмування та поворот). Рух на постійній швидкості з плавними поворотами робить занесення малоймовірним. Тримайте дистанцію. Збільште відстань до автомобіля попереду, оскільки гальмівний шлях на мокрому опалому листі зростає в рази. Особливо уважно поводьтеся перед пішохідними переходами. Вчасно замінюйте шини. Зношені шини — це прямий шлях до втрати контролю на автівкою. Вони гірше відводять вологу, тому ризик ковзання буде значно вищим. Не ігноруйте ESP та ABS. Перевірте, чи увімкнені системи стабілізації. Вони можуть врятувати в критичний момент, але пам’ятайте, що навіть з ними гальмівний шлях буде довшим, ніж на сухому асфальті. Очищуйте листя з автомобіля. Приберіть листя з капота, решітки та зони під двірниками. Листя може забити вентиляцію, дренаж або, потрапивши під гумку склоочисника, погіршити видимість.

Опале листя — це не тільки сезонна прикраса. Для водіїв воно є реальною загрозою безпеці. Тож якщо вам доведеться їзати про килиму з мокрого листя, краще дотримуватись правил безпечного кермування, ніж потрапити у цю «осінню пастку».

Нагадаємо, керування автомобілем під час дощу вимагає особливої обережності та дотримання простих правил. У поліції нагадали, як уникнути заносів, гідроудару та ДТП.