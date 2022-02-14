Особливості зимового водіння: корисні поради автомобілістам

Прийшла зима, а це означає, що на нас чекає сплеск аварійності. У цей час року їзда вимагає від водіїв підвищеної уваги та мобілізації всіх своїх навичок у разі виникнення аварійної ситуації. До того ж не варто забувати про жахливий стан доріг, які зазвичай чистять не дуже якісно.

Якщо ви не особливо досвідчений водій і переживаєте, що можете потрапити в колотнечу на дорозі — не переймайтеся. ТСН.Авто підготував для вас, найкращі поради, як уникнути небезпеки під час руху.

Зрушити з місця

Невимушено рушити з місця на зледенілій або засніженій дорозі – майже мистецтво. Особливо це актуально для автомобілів з механічною коробкою передач. Трохи переборщив із газом, рано відпустив зчеплення – і ось пробуксування. А це і збільшення часу розгону, і ризик втрати керованості на початку руху.

Уникнути пробуксування на старті можна плавною роботою педалей. У момент змикання дисків зчеплення педаль акселератора варто трохи выдпустити, а в особливо складних умовах рекомендується старт на другій передачі.

На автомобілях з автоматичними трансмісіями, а також на моделях із системою трекш-контролю завдання спрощується. Проте не варто тиснути на "газ" так само, як і влітку. З появою пробуксовки бортова електроніка "душить" двигун, примусово зменшуючи оберти. У результаті – млявий та неефективний розгін.

Швидкість, дистанція та інтервал

Як зрозуміло з ПДР, швидкість має бути безпечною, причому взимку це особливо важливо. У цей час вона найчастіше навіть нижче дозволеної дорожніми знаками на конкретній ділянці дороги.

Безпечну швидкість кожен водій визначає сам для себе, але є універсальна порада. Перед виїздом на дороги загального користування варто в безпечному місці кілька разів виконати екстрене гальмування – це допоможе зрозуміти, яким у цих дорожніх та погодних умовах буде гальмівний шлях та наскільки добре автомобіль зберігає траєкторію.

Не менш важливо підтримувати безпечну дистанцію. Взимку дистанція до попереду машини повинна в півтора-два рази перевищувати ту, з якою ви звикли їздити влітку, адже коефіцієнт зчеплення шин з дорогою менший, а гальмівний шлях – відповідно, більший. Причому варто думати не тільки про себе, а й за "того хлопця", що в сусідній машині, — особливо, якщо це стародавній легковик без сучасних систем стабілізації або взагалі вантажівка.

Накату – ні!

Взимку категорично протипоказано рух накатом – тобто на нейтральній передачі, коли двигун та трансмісія роз'єднані. В екстреній ситуації (наприклад, при раптовій появі перешкоди), доведеться або гальмувати, що часто обернеться заносом, або витрачати дорогоцінні частки секунди на включення передачі.

Педаль газу, а точніше, крутний момент двигуна — гарант безпеки на зимовій дорозі. З його допомогою можна впоратися, як зі знесенням (ковзання передньої осі), так і з занесенням.

Гальма вдумливо

У зимовий період з педаллю гальма слід звертатися особливо: ніяких різких натискань. Причому це правило однаково актуальне для автомобілів як із системою АБС, так і без неї.

У першому випадку різке натискання на гальмо призведе до передчасної активації системи. Вона дозволить не заблокуватися колесам і допоможе зберегти контроль над машиною, але побічним та небажаним ефектом буде збільшення гальмівної колії.

Якщо автомобіль не обладнаний ABS, то різке гальмування на слизькій дорозі призведе тільки до моментального блокування коліс, занесення, а то і розвороту і повної втрати керованості в результаті.

Правильним рішенням буде комбіноване гальмування: плавне натискання на педаль гальма у поєднанні з гальмуванням двигуном шляхом послідовного зниження передач. Робити це можна навіть на сучасних автомобілях з автоматичними трансмісіями: більшість таких коробок — чи то класичний "автомат", варіатор, "робот" або "преселектив" — оснащені ручним режимом із можливістю перемикання передач водієм.

apnews.com

Парковка у правильному місці

Взимку вибір місця для паркування значно ускладнюється. Наприклад, не варто паркуватися впритул до бордюру: біля краю проїжджої частини завжди багато снігу, а отже, виїхати звідти без пробуксування буде проблематично. Тому не рекомендується ставити автомобіль дуже близько до інших машин. А при паркуванні на ухилі ніс автомобіля повинен дивитися вниз, а кермо слід вивернути так, щоб переднє колесо вперлося в бордюр.