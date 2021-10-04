Останнє бензинове авто Honda в Європі: компанія показала оновлену версію своєї популярної моделі

Автомобіль повністю покритий камуфляжем, але все одно можна побачити деякі оновлення.

Honda показала оновлений вигляд Civic Type R, який вийде у 2022 році.

Про це повідомляє сайт Motor1.

Компанія представила модель повністю у камуфляжі. Попереду їй ще треба буде пройти додаткові випробування перед тим, як почнеться виробництво.

Водночас у новинки вже помітні червоні гальмівні супорти Brembo та міцні шини Michelin Pilot Sport 4. Здається, що тепер авто ззаду має набагато менше вентиляційних отворів, ніж його попередник.

Honda.com

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Цікаво, що моделі лишили потрійний вихлоп, встановлений у центрі, але середній наконечник тепер більший за сусідні. Також помітним є положення заднього крила, оскільки воно тепер сидить трохи вище на дверях багажника і має більш плоску форму.

Type R позбавився від нудного вигляду свого попередника. Передня частина виглядає більш агресивною з повітрозабірником, встановленим трохи нижче та оточеним тим, що може бути вентиляційними отворами. Решітка радіатора також виглядає більш товстою та має оновлений малюнок.

Наразі Honda вирішує, якими будуть технічні характеристики, але з попередніх заяв відомо, що Type R будуть поставлятися виключно з механічною коробкою передач. Згідно з чутками, теперішній 2,0-літровий двигун можуть теж оновити і він отримає трохи більше потужності.

Civic Type R стане останньою Honda в Європі, яка буде оснащена повністю бензиновим двигуном.

Раніше повідомлялося, що Honda презентувала нове покоління бюджетного кросовера з сімома місцями.

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