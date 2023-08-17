Отримати авто разом з CAR id простіше, ніж ви думаєте

У CAR id ми пишаємося тим, що можемо запропонувати широкий вибір конкурентоспроможних послуг для автовласників, які використовують авто як для особистих цілей так і для бізнесу. Ми розуміємо, що для деяких людей лізинг транспортного засобу може бути новим досвідом.

Якщо ви робите це вперше або є постійним клієнтом, наші співробітники завжди готові допомогти вам у цьому процесі, незалежно від того, чи шукаєте ви один транспортний засіб, чи декілька.

Компанія запрошує автовласників до центру надання послуг, де під одним дахом клієнт може отримати широкий спектр різноманітних послуг:

Лізинг;

Ремонт та обслуговування;

Передпродажна підготовка авто;

Перевірка авто перед покупкою;

Оформлення договору покупки-продажу;

Послуги trade-in тощо.

CAR id — це унікальне поєднання сервісу для автовласника під одним дахом. Ми розуміємо, що автомобіль є інструментом для заробітку коштів, збільшення ефективності роботи, а також комфортного життя свого власника. Тому, ми пропонуємо не просто лізинг — ми пропонуємо нашим клієнтам збільшити свою ефективність та економію безцінного часу. Завдяки такому підходу до своєї роботи компанія CAR id розробила оптимальне поєднання послуг для автомобіліста.

Специфіка роботи компанії CAR id

Унікальність нашого сервісу полягає у тому, що маючи всього лише 10 000 гривень кожна людина може отримати авто у лізинг. Зі зростанням вартості життя в Україні ми хочемо зробити таку послугу якомога доступнішою. Ми розуміємо, що не всі хочуть вносити великий початковий внесок. Тому, заплативши лише 10 000 гривень, ви можете отримати та почати користуватися власним авто вже сьогодні.

Щобільше, компанія CAR id пропонує такий спектр необхідних послуг для автовласника, який дасть змогу комфортно, швидко та ефективно розв'язувати необхідні задачі в одному місці. CAR id — це більше, ніж просто лізингова компанія. Основою нашої роботи є намагання вирішити задачі наших клієнтів. Такий підхід допоміг нам зайняти лідируючі позиції на ринку автопослуг. І у нас є ще багато ідей, як ми можемо бути корисні нашим клієнтам.

Як постачальник комплексних рішень для наших кліентів, ми пропонуємо свої послуги у м. Киеві, Одессі, Львові. Наш комплексний пакет технічного обслуговування автомобілів, взятих у лізинг, — це чудова опція, яку обирають багато клієнтів.

Він допомагає почуватися впевненіше нашим клієнтам, економити кошти і може бути легко доданий до договору лізингу автомобіля за фіксовану плату. Регулярне технічне обслуговування також допомагає знизити загальні витрати на експлуатацію автомобіля, оскільки гарантує, що ваш автомобіль працює з максимальною ефективністю ще довгий період часу.

Чому клієнти обирають співпрацю з CAR id?

Ми інвестуємо у людей, а не в авто. Ми хочемо, щоб якомога більша кількість мотивованих людей мала можливість отримати собі авто. Тому ми пропонуємо комфортні та прості умови своїм клієнтам.

Звернувшись до компанії CAR id, ви можете отримати такий сервіс під одним дахом:

Розстрочка від 1 до 3 років. Це реальна можливість отримати автомобіль у користування вже сьогодні. Також, така опція дозволяє коригувати виплати під ваші можливості.

Повністю обслуговуванні та перевірені авто, які приносять задоволення та дають безліч можливостей. Ми цінуємо свій час та кошти клієнтів, тому перевіряємо кожен окремий автомобіль по більш ніж 50-ти показникам.

Найнижчий перший внесок — 10 000 гривень. Не треба хвилюватися за те, що вам не вистачить коштів. Платіть мінімальний перший внесок та починайте користуватися авто вже сьогодні.

Підібраний оптимальний пакет послуг. Ми прагнемо зекономити час та нерви нашим клієнтам. Тому компанія CAR id надає такий сервіс, який дозволить покупцям економити свій час і отримати те, що необхідно в одному місці.

Почати співпрацю з нами швидко та просто. Лише необхідно надати копію паспорта, коду, водійського посвідчення. Вже через 1 день ви отримаєте позитивне рішення щодо отримання свого авто на виплату. Це економить час клієнтам та не вимагає додаткових довідок від них.

Комплексний супровід, а саме ремонт та обслуговування, шиномонтаж, зберігання гуми, підбір запчастин та багато іншого.

Обмін авто за програмою Trade-in. Наш автопарк постійно оновлюється актуальними моделями. Тому, якщо ви вважаєте, що ваш автомобіль вже застарілий, ми підберемо кращий варіант для вас.

Маючи великий досвід у сфері лізингу, ми допомагаємо нашим клієнтам зробити процес використання автомобіля максимально простим і безпроблемним. За цей час ми налагодили міцні та довготривалі відносини з нашими партнерами, що дозволяє нам надати оптимальний пакет послуг.

Незалежно від того, чи шукаєте ви авто для власного користування, або хочете купити автомобіль для бізнесу, ви можете довіряти компанії CAR id. Кожен член нашої команди має великий досвід у сфері автобізнесу. Якими б не були ваші вимоги до транспортного засобу або індивідуальні обставини, ми зможемо вам допомогти.

Ми не просто прагнемо бути корисними своїм покупцям, ми хочемо забезпечити високий рівень підтримки та обслуговування клієнтів протягом усього процесу. У нас великий досвід у співпраці саме з такими людьми, які потребують авто для свого зростання. Тому ми знаємо та розуміємо, які задачі та труднощі спіткають наших клієнтів. Саме тому ми допомагаємо розв'язувати ці питання клієнтів і знаємо, що невирішуваних задач не існує.

Якщо ви досі сумніваєтесь, чи підходить вам лізинг автомобіля, або не бачите конкретної спеціальної пропозиції, зверніться до нашої команди, яка з радістю вам допоможе. Ми завжди на зв'язку, щоб запропонувати вам унікальне поєднання послуг для автовласника під одним дахом!