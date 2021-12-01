П’ять автомобілів, на яких краще не потрапляти у ДТП

П’ять автомобілів, на яких краще не потрапляти у ДТП

Європейське агентство Euro NCAP оприлюднило нові результати тестування безпеки автомобілів.

Європейське агентство з проведення незалежних краш-тестів авто (Euro NCAP) презентував свій список автомобілів за 2021 рік. Для того, щоб зрозуміти наскільки безпечна сама конструкція авто, для тестів брали машини виключно у базовій комплектації.

В цьому році цілих 5 свіжих моделей отримали досить низькі оцінки з безпеки. Про це агентство Euro NCAP повідомило на своєму офіційному сайті .

До речі, автомобілі з цього переліку також досить популярні і на наших дорогах. Давайте розберемось, хто потрапив до “чорного списку” європейців.

Найгірші показники у автомобіля Dacia Sandero Stepway. Це бюджетний п'ятидверний хетчбек з двигуном на 1 літр та невеликою турбіною. Його власна маса 1111кг. З 5 можливих зірок Sandero Stepway отримав 2. По безпеці для дорослих пасажирів результат - 70%, для дітей - 72%, для інших учасників дорожнього руху - 41%, а по системі допомоги водієві в екстрених ситуаціях взагалі - 42%.

Dacia Logan – показала себе на тестуваннях так само, як і її “старший брат” Dacia Sandero Stepway. Тож 2 зірки та скромні бали у відсотках.

Далі до нас завітав Opel/Vauxhall Mokka. На тест обрали п'ятидверний паркетник вагою 1217 кг зі звичайним бензиновим двигуном 1.2 у комплектації Elegance, LHD. Тут вже з показниками веселіше – 4 зірки з 5. А далі ще цікавіше – безпека для дорослих пасажирів - 73%, для дітей - 75%, для інших учасників дорожнього руху - 58%, а ось система допомоги водієві в екстрених ситуаціях значно краща ніж у попередніх автомобілів - 64%.

Французький Citroën C4 також отримав від експертів 4 зірки. Для перевірки безпеки обрали машину з бензиновим двигуном 1.2, а модифікація-Feel Pack. Маса вже більш серйозна - 1305 кг. Авто набрало: 80%, 83%, 57% і 63%. В цьому випадку автомобіль краще захищає людей всередині, а ось пішоходам та іншим авто пощастило менше.

І наостанок Hyundai BAYON. Цей автомобіль став найменшим кросовером у лінійці моделей автовиробника та тільки нещодавно почав з’являтись на дорогах Європи. На тест надали авто з мотором 1.0 T-GDI GL та масою 1230 кг. Результат – 4 зірки. А з безпекою ситуація така : 76%, 82%, 76% і 67%.

Звісно ці оцінки вважаються поганими для європейського ринку, адже до безпеки тут зовсім інше відношення. Тож автомобілі зовсім непогані, а за кермом треба бути обережним завжди, незалежно від отриманих вашим автомобілем оцінок.

Нагадаємо, що серйозний дефіцит машин в автосалонах спровокував нову схему заробітку, як не потрапити на “гачок” перекупників.