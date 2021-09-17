П'ять найкращих японських автомобілів, які мають 4-циліндровий двигун

Деякі моделі можуть позмагатися у швидкості зі спорткарами.

В Японії виробляються одні з найбільш бажаних автомобілів у світі. Особливо чудові моделі виходять там з 4-циліндровими двигунами.

Такий агрегат живив як скромні машини, так і спортивні ралі-кари. Сайт HotCars зібрав рейтинг з найкращих японських авто, в які встановлені двигуни з чотирма циліндрами.

media.mitsubishicars.com

Mitsubishi Lancer Evo X FQ400

Mitsubishi Lancer Evolution FQ400 класифікований як остаточна версія моделі. Він має приголомшливу 201 к.с. на літр від свого сильно переробленого 2,0-літрового двигуна. Загалом він видає понад 400 к.с. на усі чотири колеса.

Седан розганяється до 97 кілометрів на годину за 3,8 секунди, як суперкар, і досягає 249 км/год.

Вікіпедія

Nissan S15 Silvia Spec-R

S15 Silvia Spec-R доступний з 6-ступеневою механічною коробкою передач, диференціалом з обмеженим ковзанням, 4-поршневими гальмами та чотириколісним рульовим управлінням HICAS, що робить його привабливим для гонщиків та дрифтерів.

Автомобіль оснащений дуже міцним і надійним 2,0-літровим рядним двигуном з турбонаддувом, який видає 247 к.с. та може розігнати машину до 97 км/год за 5,6 секунди.

autoevolution.com

Toyota Corolla Levin AE86

Corolla Levin оснащений першим у світі 4-циліндровим двигуном, який почали виробляти масово, відомим під іменем 4A-GE. Він забезпечував 130 к.с., розганяв модель до 97 кілометрів на годину за поважні 7,7 секунди і мав максимальну швидкість 193 км/год.

Купе з 1,6-агрегатом могло похвалитися легким зчепленням, 5-ступеневою КП, диференціалом з обмеженим ковзанням. Воно обганяло автомобілі, які коштували в десять разів дорожче. AE86 Levin став автомобілем-легендою.

Mazda MX-5 RF

Маленька Mazda MX-5 RF має фантастичний дизайн та розкладний металевий дах. Вона доступна з 1,5-літровим двигуном потужністю 132 к.с. або 2,0-літровим агрегатом на 184 к.с.

Другий варіант дозволить машині розганятися до 97 км/год за 6,8 секунди, а з 1,5-літровим двигуном вона це зробить за 8,7 секунди. RF – це довершена і багата на технології модель.

AutoCar

Subaru Impreza CS400 STi

Subaru Impreza CS400 STi створювали разом з майстрами двигунів Cosworth. У його розробці надихалися ралі, і вийшов справжній монстр.

У 2,5-літровий двигун встановили нові поршні, ковані стержні, більший турбонаддув та перероблений ЕБУ, що дозволило отримати 396 к.с. та розгін до "сотні" за 3,5 секунди.

Раніше повідомлялося, що були названі найкращі в історії автомобілі з двигуном V12.

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