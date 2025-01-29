Паркування на місцях для людей з інвалідністю: які штрафи загрожують порушникам

Зупинятися на місцях для осіб з інвалідністю дозволено лише за умови, що на авто є відповідний розпізнавальний знак або у водія (чи пасажира) є підтверджувальні документи.

Право на паркування в спеціально відведених місцях для людей з інвалідністю мають лише водії, які самі мають відповідні документи, або ті, хто перевозить пасажирів з інвалідністю. Однак це правило часто ігнорують, що неодноразово фіксувала патрульна поліція

Що потрібно знати водіям, розповідає портал "UAmotors".

Зупинятися на місцях для осіб з інвалідністю дозволено лише за умови, що на авто є відповідний розпізнавальний знак або у водія (чи пасажира) є підтверджувальні документи.

За порушення цього правила передбачено штрафи:

• 1020-1700 грн за паркування без права на це,

• 2040-2550 грн за повторне порушення,

• 1020-2700 грн за перешкоджання водіям з інвалідністю або незаконне використання знака "інвалід за кермом".

Варто враховувати, що поліція може виписати штраф лише в разі, якщо водій перебуває у транспортному засобі під час фіксації порушення. Якщо його немає на місці, штраф не накладається.

Нагадаємо, в Україні змінили деякі правила для водіїв. Нововведення наберуть чинності через шість місяців. Ба більше, нові зміни відбулися також у правилах оформлення ДТП. Зі свого боку, юристи розповіли, як уникнути штрафу за порушення ПДР.