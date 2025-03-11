Передавання водійського посвідчення поліцейським може призвести до штрафу - подробиці

Водії повинні пам'ятати, що передача документів патрульним не є обов'язковою.

При зупинці поліцією не варто одразу віддавати документи в руки інспектора. Водій має право просто пред'явити їх для ознайомлення, тримаючи в руках. Це допоможе уникнути ситуацій, коли через неуважність можна отримати необґрунтований штраф.

Про це пише Автотема.

Деякі інспектори після отримання документів від водія можуть навмисно затягувати їхню перевірку. В результаті водій отримує документи назад вже разом із постановою про порушення, часто навіть не встигнувши розібратися в ситуації.

Замість того, щоб передавати документи патрульному, водії повинні просто показати свої права та техпаспорт. Це дозволяє уникнути ситуацій, коли документи затримуються разом зі штрафами або іншими санкціями.

Якщо водій відмовиться надавати документи патрульним, це може призвести до штрафу в розмірі 425 гривень, згідно з частиною 1 статті 126 КУпАП. Однак просто небажання передати документи в руки копам не є порушенням.

Нагадаємо, в Україні планують запровадити нові штрафи для водіїв, які використовують транспортні засоби, що створюють надмірний шум.