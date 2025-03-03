Перегар за кермом: які напої залишають його найдовше

Варто пам’ятати: навіть якщо ви почуваєтеся тверезими, запах алкоголю може викликати неприємні ситуації на дорозі.

Керування авто у стані алкогольного сп’яніння є не лише небезпечним, а й суворо забороненим законом. Проте навіть після повного протверезіння запах алкоголю може залишатися, і це може привернути увагу поліції під час зупинки.

Про це пише "Автотема".

Лікар-нарколог пояснив, чому з’являється запах алкоголю. Так, у процесі розщеплення спирту в організмі утворюються оцтовий альдегід і оцтова кислота. Саме вони накопичуються в легенях і стають причиною характерного запаху перегару.

Різні алкогольні напої залишають запах на різний час:

Міцні напої (горілка, коньяк) – запах з’являється поступово, але зберігається найдовше.

Пиво (особливо нефільтроване) – запах відчутний одразу, проте швидко вивітрюється.

Слабоалкогольні напої (вино, лікери) – мають схожий ефект із пивом.

Від чого залежить тривалість перегару?

Вид алкоголю: що вищий градус напою, то довше триматиметься запах.

Фізіологічні особливості людини: молоді та люди з більшою масою тіла швидше позбуваються перегару, а у літніх та худих осіб запах залишається довше.

Закуска: вживання їжі сповільнює розщеплення алкоголю, що може подовжити збереження запаху.

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