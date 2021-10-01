Перехід на зимову гуму: водіям розповіли, які шахрайські схеми діють на шиномонтажі

Перехід на зимову гуму: водіям розповіли, які шахрайські схеми діють на шиномонтажі

Водіям пропонують непотрібні послуги, на які можуть піти додаткові витрати.

Незабаром водіям доведеться встановити на свої автомобілі зимову гуму. Проте через це на шиномонтажі можуть просто "обікрасти" через різні причини.

Про це повідомляє сайт Amprecar, на якому розповіли про основні шахрайські схеми на таких сервісах.

Головною проблемою на ринку є завищені ціни. Співробітникам автосервісу все одно, з колесами якого діаметру працювати, але вартість цієї послуги залежить саме від розміру покришок.

Також читайте Коли потрібно ставити зимову гуму на автомобіль: водіям назвали найкращий час

Також іноді на шиномонтажі спеціально знаходять дефекти гуми і переконують власника авто, що відразу ж необхідно усунути всі несправності. Зазвичай кажуть, що колесо розбалансоване.

Крім того, можуть пропонувати й інші непотрібні послуги, на кшталт заправки шин азотом.

Іншими популярними та непотрібними послугами є обробка коліс мідною мастикою, очищення маточин від бруду та заміна болтів.

Раніше повідомлялося, що автомобілістам розповіли, чому не варто заздалегідь змінювати літні шини на зимові.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання